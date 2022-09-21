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В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах - РИА Новости, 21.09.2022
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В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах
В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах - РИА Новости, 21.09.2022
В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах
Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России будут организованы на территории Оренбургской области для проживающих здесь граждан... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:51
2022-09-21T10:51
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
россия
оренбургская область
донецкая народная республика
цик рф
нато
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УФА, 21 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России будут организованы на территории Оренбургской области для проживающих здесь граждан Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в центральной избирательной комиссии региона."Избирательная комиссия Оренбургской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона", - говорится в сообщении ЦИК области.Отмечается, что содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации. Всего в Оренбургской области для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут открыты четыре участка для голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/zakharova-1818323587.html
россия
оренбургская область
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, россия, оренбургская область, донецкая народная республика, цик рф, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, ЦИК РФ, НАТО, Референдум в Донбассе
10:51 21.09.2022
 
В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах

В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР

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УФА, 21 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России будут организованы на территории Оренбургской области для проживающих здесь граждан Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в центральной избирательной комиссии региона.
"Избирательная комиссия Оренбургской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона", - говорится в сообщении ЦИК области.
Отмечается, что содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации. Всего в Оренбургской области для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут открыты четыре участка для голосования.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 08:52Сказано в эфире
Захарова: Запад испытывает шок от решения по референдумам в Донбассе
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияОренбургская областьДонецкая Народная РеспубликаЦИК РФНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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