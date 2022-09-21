В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах
В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР
Баннер в Мелитополе. Архивное фото
УФА, 21 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о вхождении в состав России будут организованы на территории Оренбургской области для проживающих здесь граждан Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в центральной избирательной комиссии региона.
"Избирательная комиссия Оренбургской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона", - говорится в сообщении ЦИК области.
Отмечается, что содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации. Всего в Оренбургской области для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут открыты четыре участка для голосования.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.