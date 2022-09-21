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В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР
Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:35
2022-09-21T10:35
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
ростовская область
россия
нато
референдум в донбассе
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости. Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области."Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование", - сказал он, не уточнив количество участков для голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818323898.html
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донецкая народная республика
ростовская область
россия
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, ростовская область, россия, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Россия, НАТО, Референдум в Донбассе
10:35 21.09.2022
 
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР

В Ростовской области организуют голосование по референдумам для граждан ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта временного размещения беженцев из Украины
Люди возле пункта временного размещения беженцев из Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди возле пункта временного размещения беженцев из Украины. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости. Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области.
"Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование", - сказал он, не уточнив количество участков для голосования.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:56
Жители Херсонской области смогут проголосовать в Крыму и Москве
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
01:04Специальная военная операция на Украине
Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьРоссияНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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