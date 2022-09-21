https://ria.ru/20220921/referendum-1818346518.html

В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР

В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР

Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:35

2022-09-21T10:35

2022-09-21T10:35

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

ростовская область

россия

нато

референдум в донбассе

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости. Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области."Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование", - сказал он, не уточнив количество участков для голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818323898.html

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донецкая народная республика

ростовская область

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, ростовская область, россия, нато, референдум в донбассе