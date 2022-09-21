https://ria.ru/20220921/referendum-1818346518.html
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР
Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:35
2022-09-21T10:35
2022-09-21T10:35
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
ростовская область
россия
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812591495_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_dd31316cff67ccf7387119f9371ae95c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости. Голосование по референдумам о вхождении в состав России будет организовано на территории Ростовской области для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в регионе, сообщил журналистам представитель правительства области."Для граждан ЛНР и ДНР, проживающих на территории Ростовской области, будет организовано голосование", - сказал он, не уточнив количество участков для голосования.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818323898.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818302669.html
донецкая народная республика
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812591495_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2d42d014b8f7a7b636069ec5d26cc710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, ростовская область, россия, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Ростовская область, Россия, НАТО, Референдум в Донбассе
В Ростовской области организуют голосование для граждан ЛНР и ДНР
В Ростовской области организуют голосование по референдумам для граждан ЛНР и ДНР