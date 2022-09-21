https://ria.ru/20220921/referendum-1818327014.html

Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов

Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, заявил в среду президент России... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:10

2022-09-21T09:47

владимир путин

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, заявил в среду президент России Владимир Путин."Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну - мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе