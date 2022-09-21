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Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов
Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, заявил в среду президент России... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:10
2022-09-21T09:47
владимир путин
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, заявил в среду президент России Владимир Путин."Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну - мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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владимир путин, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Владимир Путин, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
09:10 21.09.2022 (обновлено: 09:47 21.09.2022)
 
Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов

Президент Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить проведение референдумов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, заявил в среду президент России Владимир Путин.
"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну - мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Путин: При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:17
Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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