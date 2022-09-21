https://ria.ru/20220921/referendum-1818323482.html

В МИД прокомментировали риторику Запада по референдумам

В МИД прокомментировали риторику Запада по референдумам - РИА Новости, 21.09.2022

В МИД прокомментировали риторику Запада по референдумам

Западные лидеры, высказываясь о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, делают хорошую мину при плохой игре, смеясь над демократическими... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:50

2022-09-21T08:50

2022-09-21T10:18

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Западные лидеры, высказываясь о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, делают хорошую мину при плохой игре, смеясь над демократическими процессами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Посмотрите, уровень риторики, которую позволили себе просто через запятую Белый дом, Елисейский дворец, ну и так далее. Уровень риторики - как они сказали, это ничтожно, это ни о чем, это смешно. Это было бы смешно, если бы не было там и так далее. Им смешно, конечно, я понимаю, почему. Во-первых, они делают хорошую мину при плохой игре. Во-вторых, они действительно внутренне смеются над демократическими процедурами. Они давно забыли, что такое демократия в ее истинном значении", - сказала она в эфире радио Sputnik.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.При этом ряд западных политиков, включая президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона и итальянского премьер-министра Марио Драги назвали референдумы "нарушением международного права", не имеющим юридической силы и пародией.

https://ria.ru/20220921/putin-1818327334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)