https://ria.ru/20220921/putin-1818470451.html

Путин назвал причину отсутствия нужного интеллектуального продукта

Путин назвал причину отсутствия нужного интеллектуального продукта - РИА Новости, 21.09.2022

Путин назвал причину отсутствия нужного интеллектуального продукта

Если бы в РФ своевременно вкладывали в инженерные школы, то сейчас не было бы проблем и отсутствия нужного интеллектуального продукта, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:40

2022-09-21T16:40

2022-09-21T19:14

владимир путин

россия

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Если бы в РФ своевременно вкладывали в инженерные школы, то сейчас не было бы проблем и отсутствия нужного интеллектуального продукта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами."Я сейчас к чему говорю. Потому что если бы своевременно позаботились о том, чтобы делать упор на разработку отечественного продукта, то тогда не было бы какой-то нервотрепки, все было бы заранее сделано. Если бы своевременно вкладывали в такие инженерные школы, есть же у них разработки свои, туда бы денежку своевременно вкладывали, все бы выросло само по себе. А так легче, конечно, производить минеральные удобрения на минеральных ресурсах, и оттуда все закупать и привозить", - сказал Путин.В ходе визита в Великий Новгород Путин также осмотрел стенды передовых инженерных школ и ознакомился с их разработками. В частности, главе государства продемонстрировали системы автоматического определения технического состояния линий электропередач нейросетью с использованием беспилотников и продукцию, разработанную для нужд радиоэлектронной, авиакосмической, нефтегазовой отраслей, а также военно-промышленного комплекса. Специалисты презентовали главе государства и свои достижения в области цифрового биодизайна, созданные в консорциуме с другими российскими инженерными школами и медицинскими вузами.Один из представителей инженерных школ, отвечая на вопрос главы государства о потенциальных заказчиках на их продукцию, рассказал, что уже подготовил письма для целевых контрагентов. "Мне отдайте эти письма, я с коллегами поговорю", - обратился Путин к губернатору Новгородской области Андрею Никитину.Путин ознакомился и со стендом компании "Анатомическое проектирование". Технолог компании, студент второго курса Артем Хохлов рассказал президенту о том, что организация создает модели костных тканей и ключевых органов для отработки навыков врачей и студентов-медиков. По словам Хохлова, моделей с такой высокой детализацией на рынке ни у кого больше нет. Путин поинтересовался, есть ли у компании заказчики, а также Путин обратился к Никитину со словами о том, что компании необходимо помогать. "Безусловно, всем коллегам будем помогать, кто здесь находится", - ответил губернатор.Президент осмотрел и стенд, презентующий модули радиоаппаратуры, узлы электропитания и охлаждения для предприятий ОПК. В частности, на нем был представлен элемент, использующийся в производстве комплексов С-500. Путин похвалил разработчиков за работу. "На всех ракетопасных направлениях практически всю страну перекрыли", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220921/putin-1818469189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество