https://ria.ru/20220921/putin-1818327334.html
Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:11
2022-09-21T09:11
2022-09-21T11:06
россия
донбасс
запорожье
в мире
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил в среду президент России Владимир Путин."То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
россия
донбасс
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internet-group@rian.ru
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Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
2022-09-21T09:11
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, запорожье, в мире, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, нато
Россия, Донбасс, Запорожье, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, НАТО
09:11 21.09.2022 (обновлено: 11:06 21.09.2022)
Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области