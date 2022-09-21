https://ria.ru/20220921/putin-1818327334.html

Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:11

2022-09-21T09:11

2022-09-21T11:06

россия

донбасс

запорожье

в мире

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил в среду президент России Владимир Путин."То решение о своём будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html

россия

донбасс

запорожье

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей 2022-09-21T09:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, запорожье, в мире, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, нато