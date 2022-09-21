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Путин выступает с обращением по Донбассу - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин выступает с обращением по Донбассу
Путин выступает с обращением по Донбассу - РИА Новости, 21.09.2022
Путин выступает с обращением по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:00
2022-09-21T09:05
политика
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Ряд западных стран, в частности, США, Германия, Франция, Польша уже заявили, что не признают референдумов.
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политика, донбасс, владимир путин
Политика, Донбасс, Владимир Путин
09:00 21.09.2022 (обновлено: 09:05 21.09.2022)
 
Путин выступает с обращением по Донбассу

Путин выступает с обращением по ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Ряд западных стран, в частности, США, Германия, Франция, Польша уже заявили, что не признают референдумов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:04
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
 
ПолитикаДонбассВладимир Путин
 
 
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