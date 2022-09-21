https://ria.ru/20220921/putin-1818324912.html

Путин выступает с обращением по Донбассу

Путин выступает с обращением по Донбассу - РИА Новости, 21.09.2022

Путин выступает с обращением по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:05

политика

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Ряд западных стран, в частности, США, Германия, Франция, Польша уже заявили, что не признают референдумов.

https://ria.ru/20220921/kiev-1818326012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, донбасс, владимир путин