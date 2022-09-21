https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818347847.html

Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске

Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске - РИА Новости, 21.09.2022

Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске

Погибшего в ДТП художественного руководителя ярославского театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят в Железноводске... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:45

2022-09-21T10:45

2022-09-21T10:48

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Погибшего в ДТП художественного руководителя ярославского театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят в Железноводске (Ставропольский край) 23 сентября, сообщает учреждение.По данным открытых источников, артист провел в этом городе свое детство, учился там в школе.Ранее сообщалось, что прощание с Пускепалисом в Ярославле состоится 22 сентября.В 10.00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13.00 — отпевание в Казанском монастыре.Сергей Пускепалис погиб в ДТП во вторник. По данным полиции, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.

https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818307060.html

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Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, сергей пускепалис, железноводск, ставропольский край, ярославль