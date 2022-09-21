https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818347847.html
Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске
Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске - РИА Новости, 21.09.2022
Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске
Погибшего в ДТП художественного руководителя ярославского театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят в Железноводске... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:45
2022-09-21T10:45
2022-09-21T10:48
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Погибшего в ДТП художественного руководителя ярославского театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят в Железноводске (Ставропольский край) 23 сентября, сообщает учреждение.По данным открытых источников, артист провел в этом городе свое детство, учился там в школе.Ранее сообщалось, что прощание с Пускепалисом в Ярославле состоится 22 сентября.В 10.00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13.00 — отпевание в Казанском монастыре.Сергей Пускепалис погиб в ДТП во вторник. По данным полиции, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818307060.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, сергей пускепалис, железноводск, ставропольский край, ярославль
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Сергей Пускепалис, Железноводск, Ставропольский край, Ярославль
10:45 21.09.2022 (обновлено: 10:48 21.09.2022)
Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске
Актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Погибшего в ДТП художественного руководителя ярославского театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса похоронят в Железноводске (Ставропольский край) 23 сентября, сообщает учреждение.
По данным открытых источников, артист провел в этом городе свое детство, учился там в школе.
Ранее сообщалось
, что прощание с Пускепалисом в Ярославле состоится 22 сентября.
"Траурные мероприятия в театре имени Федора Волкова будут проходить с 9.00 до 12.30 в большом зрительном зале", — уточняет театр.
В 10.00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13.00 — отпевание в Казанском монастыре.
Сергей Пускепалис погиб в ДТП во вторник. По данным полиции, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.