https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818250431.html
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом
Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:10
2022-09-20T19:10
2022-09-20T19:10
культура
новости культуры
сергей пускепалис
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ростовский район
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Анкудинова.По словам собеседницы, Пускепалиса похоронят не в Ярославле."Но прощание обязательно состоится в Ярославле, ориентировочно это будет послезавтра. Будет гражданская панихида в театре, и будет отпевание в храме", — сказала Анкудинова.ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году победил в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…" на премии "Золотой орел". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244525.html
ярославль
ростовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей пускепалис, ярославль, ростовский район, ярославская область
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Ярославль, Ростовский район, Ярославская область
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом
Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле ориентировочно 22 сентября
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Анкудинова.
По словам собеседницы, Пускепалиса похоронят не в Ярославле.
"Но прощание обязательно состоится в Ярославле, ориентировочно это будет послезавтра. Будет гражданская панихида в театре, и будет отпевание в храме", — сказала Анкудинова.
ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году победил в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…" на премии "Золотой орел". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.