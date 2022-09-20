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Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818250431.html
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом
Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:10
2022-09-20T19:10
культура
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сергей пускепалис
ярославль
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Анкудинова.По словам собеседницы, Пускепалиса похоронят не в Ярославле."Но прощание обязательно состоится в Ярославле, ориентировочно это будет послезавтра. Будет гражданская панихида в театре, и будет отпевание в храме", — сказала Анкудинова.ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году победил в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…" на премии "Золотой орел". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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новости культуры, сергей пускепалис, ярославль, ростовский район, ярославская область
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Ярославль, Ростовский район, Ярославская область
19:10 20.09.2022
 
Театр имени Волкова сказал, когда пройдет прощание с Сергеем Пускепалисом

Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле ориентировочно 22 сентября

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Прощание с погибшим в ДТП художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова Сергеем Пускепалисом запланировано на 22 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Анкудинова.
По словам собеседницы, Пускепалиса похоронят не в Ярославле.
"Но прощание обязательно состоится в Ярославле, ориентировочно это будет послезавтра. Будет гражданская панихида в театре, и будет отпевание в храме", — сказала Анкудинова.
ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году победил в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…" на премии "Золотой орел". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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КультураНовости культурыСергей ПускепалисЯрославльРостовский районЯрославская область
 
 
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