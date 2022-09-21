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Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах - РИА Новости, 21.09.2022
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Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах
Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:58
2022-09-21T14:03
образование - общество
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять это ведомство.Как отмечали законодатели, устанавливаемый документом "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.Согласно закону, единые программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября будущего года. Уточняется срок разработки таких программ - Минпросвещения должно их разработать и утвердить до 1 января 2023 года.Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Закон также предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
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образование - общество, совет федерации рф, россия
Образование - Общество, Совет Федерации РФ, Россия
13:58 21.09.2022 (обновлено: 14:03 21.09.2022)
 
Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах

Совфед одобрил закон о введении единых образовательных программах в школах

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.
Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять это ведомство.
Как отмечали законодатели, устанавливаемый документом "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.
Согласно закону, единые программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября будущего года. Уточняется срок разработки таких программ - Минпросвещения должно их разработать и утвердить до 1 января 2023 года.
Учащиеся на уроке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 12:46
Минпросвещения обсуждает возможность создания нового учебника истории
Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
Закон также предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
 
Образование - ОбществоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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