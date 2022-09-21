https://ria.ru/20220921/programmy-1818412527.html

Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах

Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил закон о единых образовательных программах в школах

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:58

2022-09-21T13:58

2022-09-21T14:03

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять это ведомство.Как отмечали законодатели, устанавливаемый документом "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.Согласно закону, единые программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября будущего года. Уточняется срок разработки таких программ - Минпросвещения должно их разработать и утвердить до 1 января 2023 года.Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Закон также предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.

https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, совет федерации рф, россия