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Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина - РИА Новости, 21.09.2022
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Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина
Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина - РИА Новости, 21.09.2022
Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина
Запад не прислушается к предупреждению в обращении Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:45
2022-09-21T15:45
владимир брутер
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад не прислушается к предупреждению в обращении Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства."У них нет механизма прислушивания, они слушают только силу, а решения принимаются в Вашингтоне, где знают этот сценарий и прислушиваться не хотят", - сказал Брутер.Эксперт отметил, что Путин изначально предупреждал о последствиях участия внешних "игроков" в ситуации на Украине."Если вы не хотите договариваться и учитывать интересы России, то Россия тоже вынуждена повышать ставки. Россия всегда говорила: "Мы не хотели этого делать, но вы нас вынуждаете. Если не будет по-нормальному, значит всем будет от этого только хуже", - заявил Брутер.Он отметил, что изначальная цель США состояла в том, чтобы спровоцировать Россию."Обстрелы АЭС, наступление в Харькове были направлены на то, чтобы Россия среагировала, потому что было понятно, что без частичной мобилизации не обойдется - слишком много людей находятся с украинской стороны под ружьем, слишком много там вооружения. Россия принципиально с самого начала не хотела принимать такие решения", - отметил Брутер.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир брутер, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато
Владимир Брутер, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО
15:45 21.09.2022
 
Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина

Эксперт Брутер: Запад не прислушается к предупреждению Путина о защите территорий России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад не прислушается к предупреждению в обращении Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства.
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"У них нет механизма прислушивания, они слушают только силу, а решения принимаются в Вашингтоне, где знают этот сценарий и прислушиваться не хотят", - сказал Брутер.
Эксперт отметил, что Путин изначально предупреждал о последствиях участия внешних "игроков" в ситуации на Украине.
"Если вы не хотите договариваться и учитывать интересы России, то Россия тоже вынуждена повышать ставки. Россия всегда говорила: "Мы не хотели этого делать, но вы нас вынуждаете. Если не будет по-нормальному, значит всем будет от этого только хуже", - заявил Брутер.
Он отметил, что изначальная цель США состояла в том, чтобы спровоцировать Россию.
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"Обстрелы АЭС, наступление в Харькове были направлены на то, чтобы Россия среагировала, потому что было понятно, что без частичной мобилизации не обойдется - слишком много людей находятся с украинской стороны под ружьем, слишком много там вооружения. Россия принципиально с самого начала не хотела принимать такие решения", - отметил Брутер.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
Владимир БрутерДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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