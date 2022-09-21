https://ria.ru/20220921/preduprezhdeniya-1818449284.html

Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина

Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина - РИА Новости, 21.09.2022

Эксперт считает, что Запад не прислушается к предупреждениям Путина

Запад не прислушается к предупреждению в обращении Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:45

2022-09-21T15:45

2022-09-21T15:45

владимир брутер

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад не прислушается к предупреждению в обращении Владимира Путина об использовании всех имеющихся средств в случае угрозы территориальной целостности РФ, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства."У них нет механизма прислушивания, они слушают только силу, а решения принимаются в Вашингтоне, где знают этот сценарий и прислушиваться не хотят", - сказал Брутер.Эксперт отметил, что Путин изначально предупреждал о последствиях участия внешних "игроков" в ситуации на Украине."Если вы не хотите договариваться и учитывать интересы России, то Россия тоже вынуждена повышать ставки. Россия всегда говорила: "Мы не хотели этого делать, но вы нас вынуждаете. Если не будет по-нормальному, значит всем будет от этого только хуже", - заявил Брутер.Он отметил, что изначальная цель США состояла в том, чтобы спровоцировать Россию."Обстрелы АЭС, наступление в Харькове были направлены на то, чтобы Россия среагировала, потому что было понятно, что без частичной мобилизации не обойдется - слишком много людей находятся с украинской стороны под ружьем, слишком много там вооружения. Россия принципиально с самого начала не хотела принимать такие решения", - отметил Брутер.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир брутер, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато