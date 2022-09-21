https://ria.ru/20220921/plen-1818406236.html

Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:43

2022-09-21T13:43

2022-09-21T13:46

общество

совет федерации рф

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы.Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ. При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.Документ поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818123811.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф