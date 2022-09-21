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Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 21.09.2022
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Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен
Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен
Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:43
2022-09-21T13:46
общество
совет федерации рф
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы.Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ. При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.Документ поступает на подпись президенту.
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общество, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
13:43 21.09.2022 (обновлено: 13:46 21.09.2022)
 
Совфед одобрил закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы.
Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ. При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
Документ поступает на подпись президенту.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 13:40
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство
 
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