https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html

Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку

Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку - РИА Новости, 21.09.2022

Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку

Правительство РФ в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку при частичной мобилизации, сообщается в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:34

2022-09-21T13:34

2022-09-21T13:37

правительство рф

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку при частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство, в соответствии с Указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/vyezd-1818384491.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, частичная мобилизация в россии, россия