https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку
Правительство РФ в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку при частичной мобилизации, сообщается в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:34
2022-09-21T13:34
2022-09-21T13:37
правительство рф
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку при частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство, в соответствии с Указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/vyezd-1818384491.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, частичная мобилизация в россии, россия
Правительство РФ, Частичная мобилизация в России, Россия
13:34 21.09.2022 (обновлено: 13:37 21.09.2022)
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку
Правительство определит категории граждан с правом на отсрочку при частичной мобилизации