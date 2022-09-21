https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818381583.html

Песков: правительство определит категории граждан, кто получит отсрочку

Песков: правительство определит категории граждан, кто получит отсрочку - РИА Новости, 21.09.2022

Песков: правительство определит категории граждан, кто получит отсрочку

Правительство РФ в кратчайшие сроки определит категории граждан, получающих отсрочку от частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ в кратчайшие сроки определит категории граждан, получающих отсрочку от частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Это будет определено правительством. Естественно, в кратчайшие сроки", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, какие категории граждан получат отсрочку от частичной мобилизации.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html

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владимир путин, украина, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии