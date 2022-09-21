https://ria.ru/20220921/otpuska-1818421290.html
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска - РИА Новости, 21.09.2022
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска
Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
михаил дегтярев
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
хабаровский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил глава региона Михаил Дегтярев."Отпуска руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления отменяются", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Также он во вторник подписал постановление об уравнивании в правах на меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Минобороны и Росгвардии."Сегодня создана призывная комиссия по мобилизации, которую я возглавил лично. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Ю.С. Лайко. Все задачи по указу президента правительством Хабаровского края будут выполнены, указания органам местного самоуправления мной даны и контролируются", - заключил Дегтярев.Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил дегтярев, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Хабаровский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска
Хабаровский губернатор после объявления частичной мобилизации отменил отпуска чиновникам