https://ria.ru/20220921/otpuska-1818421290.html

Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска

Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска - РИА Новости, 21.09.2022

Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска

Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:24

2022-09-21T14:24

2022-09-21T14:24

михаил дегтярев

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

хабаровский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил глава региона Михаил Дегтярев."Отпуска руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления отменяются", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Также он во вторник подписал постановление об уравнивании в правах на меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Минобороны и Росгвардии."Сегодня создана призывная комиссия по мобилизации, которую я возглавил лично. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Ю.С. Лайко. Все задачи по указу президента правительством Хабаровского края будут выполнены, указания органам местного самоуправления мной даны и контролируются", - заключил Дегтярев.Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818404924.html

украина

россия

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил дегтярев, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность