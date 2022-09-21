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Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска - РИА Новости, 21.09.2022
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Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска - РИА Новости, 21.09.2022
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска
Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:24
2022-09-21T14:24
михаил дегтярев
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
хабаровский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил глава региона Михаил Дегтярев."Отпуска руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления отменяются", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Также он во вторник подписал постановление об уравнивании в правах на меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Минобороны и Росгвардии."Сегодня создана призывная комиссия по мобилизации, которую я возглавил лично. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Ю.С. Лайко. Все задачи по указу президента правительством Хабаровского края будут выполнены, указания органам местного самоуправления мной даны и контролируются", - заключил Дегтярев.Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html
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михаил дегтярев, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Хабаровский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
14:24 21.09.2022
 
Хабаровским чиновникам временно отменили отпуска

Хабаровский губернатор после объявления частичной мобилизации отменил отпуска чиновникам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 сен - РИА Новости. Отменены отпуска руководителей в правительстве Хабаровского края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
"Отпуска руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления отменяются", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации
Также он во вторник подписал постановление об уравнивании в правах на меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Минобороны и Росгвардии.
"Сегодня создана призывная комиссия по мобилизации, которую я возглавил лично. Заместителем председателя комиссии стал военный комиссар края Ю.С. Лайко. Все задачи по указу президента правительством Хабаровского края будут выполнены, указания органам местного самоуправления мной даны и контролируются", - заключил Дегтярев.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Михаил ДегтяревВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияХабаровский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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