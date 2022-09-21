https://ria.ru/20220921/otkaz-1818408718.html

Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях

Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях

Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:49

2022-09-21T13:49

2022-09-21T18:12

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, совет федерации рф