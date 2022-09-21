https://ria.ru/20220921/otkaz-1818408718.html
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях
Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:49
2022-09-21T13:49
2022-09-21T18:12
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
13:49 21.09.2022 (обновлено: 18:12 21.09.2022)
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях
СФ одобрил закон о лишении свободы до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.
Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.
Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.