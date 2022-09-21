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Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 21.09.2022
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Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях
Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:49
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россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
13:49 21.09.2022 (обновлено: 18:12 21.09.2022)
 
Совфед одобрил закон о наказании за отказ участвовать в боевых действиях

СФ одобрил закон о лишении свободы до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях

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Первое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Первое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.
Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.
Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:34
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку
 
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