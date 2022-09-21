https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818523166.html

Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными

Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными - РИА Новости, 21.09.2022

Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными

Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "безумными" тех, кто продолжает настаивать на поставках оружия Киеву, отметив, что... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:09

2022-09-21T19:09

2022-09-21T19:18

в мире

сара вагенкнехт

денис пушилин

леонид пасечник

россия

украина

донецкая народная республика

нато

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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "безумными" тех, кто продолжает настаивать на поставках оружия Киеву, отметив, что такие люди ставят выживание остальных под угрозу."Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры (между Россией и Украиной). Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", - написала Вагенкнехт в своём аккаунте в Twitter.При этом сопредседатели партии Янине Висслер и Мартин Ширдеван, согласно релизу пресс-службы "Левых", в среду подвергли критике объявление частичной мобилизации в России и проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818044778.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сара вагенкнехт, денис пушилин, леонид пасечник, россия, украина, донецкая народная республика, нато