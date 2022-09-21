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Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными - РИА Новости, 21.09.2022
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Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными
Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными - РИА Новости, 21.09.2022
Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными
Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "безумными" тех, кто продолжает настаивать на поставках оружия Киеву, отметив, что... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:09
2022-09-21T19:18
в мире
сара вагенкнехт
денис пушилин
леонид пасечник
россия
украина
донецкая народная республика
нато
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "безумными" тех, кто продолжает настаивать на поставках оружия Киеву, отметив, что такие люди ставят выживание остальных под угрозу."Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры (между Россией и Украиной). Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", - написала Вагенкнехт в своём аккаунте в Twitter.При этом сопредседатели партии Янине Висслер и Мартин Ширдеван, согласно релизу пресс-службы "Левых", в среду подвергли критике объявление частичной мобилизации в России и проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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россия
украина
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в мире, сара вагенкнехт, денис пушилин, леонид пасечник, россия, украина, донецкая народная республика, нато
В мире, Сара Вагенкнехт, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
19:09 21.09.2022 (обновлено: 19:18 21.09.2022)
 
Депутат бундестага назвала поддерживающих вооружение Киева безумными

﻿Депутат ФРГ от "Левых" Вагенкнехт: те, кто цепляются за поставки оружия Украине, безумны

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "безумными" тех, кто продолжает настаивать на поставках оружия Киеву, отметив, что такие люди ставят выживание остальных под угрозу.
"Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры (между Россией и Украиной). Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", - написала Вагенкнехт в своём аккаунте в Twitter.
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При этом сопредседатели партии Янине Висслер и Мартин Ширдеван, согласно релизу пресс-службы "Левых", в среду подвергли критике объявление частичной мобилизации в России и проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 09:44Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
 
В миреСара ВагенкнехтДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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