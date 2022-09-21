https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818489905.html

Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия

Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия - РИА Новости, 21.09.2022

Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия

Опасность применения ядерного оружия существует, заявил журналистам лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:36

2022-09-21T17:36

2022-09-21T17:36

безопасность

госдума рф

кпрф

россия

геннадий зюганов

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755960302_0:69:2952:1730_1920x0_80_0_0_14c9458b312f8af9d9834004048d8e1b.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Опасность применения ядерного оружия существует, заявил журналистам лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.В своем обращении президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Опасность применения ядерного оружия существует. Не зря президент подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны. Но я хотел бы предостеречь: ядерное оружие – это оружие сдерживания. Одна только ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом на 20 лет выведет любое европейское государство из строя", - заявил Зюганов.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, кпрф, россия, геннадий зюганов, ядерное оружие