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Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия
Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия - РИА Новости, 21.09.2022
Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия
Опасность применения ядерного оружия существует, заявил журналистам лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:36
2022-09-21T17:36
2022-09-21T17:36
безопасность
госдума рф
кпрф
россия
геннадий зюганов
ядерное оружие
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Опасность применения ядерного оружия существует, заявил журналистам лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.В своем обращении президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону"."Опасность применения ядерного оружия существует. Не зря президент подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны. Но я хотел бы предостеречь: ядерное оружие – это оружие сдерживания. Одна только ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом на 20 лет выведет любое европейское государство из строя", - заявил Зюганов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, госдума рф, кпрф, россия, геннадий зюганов, ядерное оружие
Безопасность, Госдума РФ, КПРФ, Россия, Геннадий Зюганов, Ядерное оружие
Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия
Зюганов считает, что опасность применения ядерного оружия по-прежнему существует