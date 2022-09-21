https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818332981.html

Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу

Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:34

2022-09-21T09:34

2022-09-21T10:02

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сергей шойгу

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине."Но уже пришлю время, когда мы воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад. Когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах (мы находим, естественно, методы борьбы с этим оружием), но и конечно, системы которые есть. Это системы связи, системы обработки информации и системы разведки, спутниковой разведки", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".Министр уточнил, что оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день практически закончилось. Его основу составляло советское оружие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, сергей шойгу, россия, нато