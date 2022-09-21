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Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818332981.html
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:34
2022-09-21T10:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей шойгу
россия
нато
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине."Но уже пришлю время, когда мы воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад. Когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах (мы находим, естественно, методы борьбы с этим оружием), но и конечно, системы которые есть. Это системы связи, системы обработки информации и системы разведки, спутниковой разведки", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".Министр уточнил, что оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день практически закончилось. Его основу составляло советское оружие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, сергей шойгу, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Шойгу, Россия, НАТО
09:34 21.09.2022 (обновлено: 10:02 21.09.2022)
 
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине.
"Но уже пришлю время, когда мы воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад. Когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах (мы находим, естественно, методы борьбы с этим оружием), но и конечно, системы которые есть. Это системы связи, системы обработки информации и системы разведки, спутниковой разведки", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
Министр уточнил, что оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день практически закончилось. Его основу составляло советское оружие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ШойгуРоссияНАТО
 
 
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