https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818332981.html
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:34
2022-09-21T09:34
2022-09-21T10:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей шойгу
россия
нато
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине."Но уже пришлю время, когда мы воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад. Когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах (мы находим, естественно, методы борьбы с этим оружием), но и конечно, системы которые есть. Это системы связи, системы обработки информации и системы разведки, спутниковой разведки", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".Министр уточнил, что оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день практически закончилось. Его основу составляло советское оружие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сергей шойгу, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Шойгу, Россия, НАТО
09:34 21.09.2022 (обновлено: 10:02 21.09.2022)
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах