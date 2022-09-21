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Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/opoveschenie-1818383374.html
Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян
Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян
Нужно усилить меры противодействие провокациям и противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:41
2022-09-21T12:56
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно усилить меры противодействие провокациям и противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан", - сказал он.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html
россия
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россия, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
12:41 21.09.2022 (обновлено: 12:56 21.09.2022)
 
Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян

Шойгу призвал усилить меры по противодействию провокациям в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно усилить меры противодействие провокациям и противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан", - сказал он.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:52
"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
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