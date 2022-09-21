https://ria.ru/20220921/opoveschenie-1818383374.html

Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян

Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу поручил своевременно организовать оповещение россиян

Нужно усилить меры противодействие провокациям и противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:41

2022-09-21T12:56

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нужно усилить меры противодействие провокациям и противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии