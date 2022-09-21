https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину - РИА Новости, 21.09.2022
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:00
2022-09-21T15:00
2022-09-21T15:00
специальная военная операция на украине
юрий швыткин
госдума рф
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий швыткин, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Юрий Швыткин, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину
Депутат Швыткин заявил, что готов отправиться в зону специальной военной операции