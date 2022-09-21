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Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину - РИА Новости, 21.09.2022
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:00
2022-09-21T15:00
специальная военная операция на украине
юрий швыткин
госдума рф
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html
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юрий швыткин, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Юрий Швыткин, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:00 21.09.2022
 
Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину

Депутат Швыткин заявил, что готов отправиться в зону специальной военной операции

© РИА Новости / Александр ПаниотовДепутат Госдумы Юрий Швыткин
Депутат Госдумы Юрий Швыткин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Депутат Госдумы Юрий Швыткин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы.
"В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", - заявил депутат.
Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:57
Песков ответил на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для АП
 
Специальная военная операция на УкраинеЮрий ШвыткинГосдума РФБезопасностьВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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