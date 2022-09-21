https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html

Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину

Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину - РИА Новости, 21.09.2022

Депутат Швыткин выразил желание отправиться добровольцем на Украину

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:00

2022-09-21T15:00

2022-09-21T15:00

специальная военная операция на украине

юрий швыткин

госдума рф

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме в среду заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил оперативно изучить вопрос, кто в ГД, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть "востребован" в период частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий швыткин, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии