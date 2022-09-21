https://ria.ru/20220921/onkologi-1818486486.html
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.09.2022
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт
Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:30
2022-09-21T17:30
2022-09-21T17:30
андрей каприн
россия
украина
онкология
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ef6882852b40f2ed4ed260d97dfae0b7.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" есть подключения из Германии и Англии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.По его словам, особенность этого форума - смешанный формат."Мы видим подключения из стран очень далеких, которые вроде как точно не смогли бы приехать из-за определённых причин, но они интересуются нашей онкологией, мы видим подключения: и Англию, и Германию и другие страны, и очень много из Китая", - заключил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_35ce231c163cb49c4dd2e55dc0c82056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей каприн, россия, украина, онкология, здоровье - общество, общество
Андрей Каприн, Россия, Украина, Онкология, Здоровье - Общество, Общество
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт
Эксперт Каприн заявил, что спецоперация пока не повлияла на работу онкологов в России
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" есть подключения из Германии и Англии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Пока нет, Слава Богу… Как мы ощущаем? Мы видим подключения даже здесь на форуме, не всегда мы видим лик, но видим, что по телефону, который подключается, или интернет-каналу", - сказал Каприн в рамках форума журналистам.
По его словам, особенность этого форума - смешанный формат.
"Мы видим подключения из стран очень далеких, которые вроде как точно не смогли бы приехать из-за определённых причин, но они интересуются нашей онкологией, мы видим подключения: и Англию, и Германию и другие страны, и очень много из Китая", - заключил он.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.