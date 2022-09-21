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Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.09.2022
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Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.09.2022
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт
Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:30
2022-09-21T17:30
андрей каприн
россия
украина
онкология
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" есть подключения из Германии и Англии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.По его словам, особенность этого форума - смешанный формат."Мы видим подключения из стран очень далеких, которые вроде как точно не смогли бы приехать из-за определённых причин, но они интересуются нашей онкологией, мы видим подключения: и Англию, и Германию и другие страны, и очень много из Китая", - заключил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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андрей каприн, россия, украина, онкология, здоровье - общество, общество
Андрей Каприн, Россия, Украина, Онкология, Здоровье - Общество, Общество
17:30 21.09.2022
 
Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт

Эксперт Каприн заявил, что спецоперация пока не повлияла на работу онкологов в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" есть подключения из Германии и Англии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Пока нет, Слава Богу… Как мы ощущаем? Мы видим подключения даже здесь на форуме, не всегда мы видим лик, но видим, что по телефону, который подключается, или интернет-каналу", - сказал Каприн в рамках форума журналистам.
По его словам, особенность этого форума - смешанный формат.
"Мы видим подключения из стран очень далеких, которые вроде как точно не смогли бы приехать из-за определённых причин, но они интересуются нашей онкологией, мы видим подключения: и Англию, и Германию и другие страны, и очень много из Китая", - заключил он.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Кандидат медицинских наук, НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова выступает на научно-практической конференции Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:24
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями
 
Андрей КапринРоссияУкраинаОнкологияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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