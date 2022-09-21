https://ria.ru/20220921/onkologi-1818486486.html

Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт

Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт - РИА Новости, 21.09.2022

Спецоперация пока не повлияла на работу онкологов, заявил эксперт

Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:30

2022-09-21T17:30

2022-09-21T17:30

андрей каприн

россия

украина

онкология

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине не повлияла пока на работу онкологов в России, даже на Юбилейном V форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни – For Life" есть подключения из Германии и Англии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.По его словам, особенность этого форума - смешанный формат."Мы видим подключения из стран очень далеких, которые вроде как точно не смогли бы приехать из-за определённых причин, но они интересуются нашей онкологией, мы видим подключения: и Англию, и Германию и другие страны, и очень много из Китая", - заключил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей каприн, россия, украина, онкология, здоровье - общество, общество