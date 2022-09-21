https://ria.ru/20220921/novgorod-1818379819.html

Путин отправился с рабочей поездкой в Великий Новгород

Путин отправился с рабочей поездкой в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2022

Путин отправился с рабочей поездкой в Великий Новгород

Президент РФ Владимир Путин вылетел в Великий Новгород с рабочей поездкой, он выступит на торжественном мероприятии по случаю годовщины государственности... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:33

2022-09-21T12:33

2022-09-21T13:23

великий новгород

владимир путин

глеб никитин

россия

новгородская область

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вылетел в Великий Новгород с рабочей поездкой, он выступит на торжественном мероприятии по случаю годовщины государственности России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент сейчас вылетел в Великий Новгород. Рабочая поездка в Новгородской области, он посетит... техническую школу. Это достаточно передовое, очень интересное учебное заведение. Потом он отдельно встретиться с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров. Тоже это такое профессиональное инженерное образование, весьма и весьма приоритетная тема", - сказал Песков. Кроме того, добавил он, у президента РФ запланирована отдельная встреча с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным."И кроме того сегодня будет торжественное мероприятие, которое посвящено 1160-летию зарождению российской государственности. Это будет на центральной площади, хорошо всем известном историческом памятником. и на этом торжественном мероприятии Путин выступит", - сказал Песков. Он пояснил, что мероприятие планируется около 15.00.Двадцать первого сентября в Великом Новгороде отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу.

https://ria.ru/20220915/novgorod-1817063297.html

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россия

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Кирилл Волков

великий новгород, владимир путин, глеб никитин, россия, новгородская область, общество, дмитрий песков