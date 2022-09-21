https://ria.ru/20220921/nefteservis-1818532933.html

Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании

Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании - РИА Новости, 21.09.2022

Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании

Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:08

2022-09-21T20:08

2022-09-21T20:08

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

экономика

технологии

тюменский нефтегазовый форум

промышленно-энергетический форум tnf 2022

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний, заявил губернатор региона Александр Моор."Сегодня все говорят о том, что мы должны найти новые формы взаимодействия с предприятиями ТЭК. У нас есть не так много времени, чтобы дать ответы на вызовы, которые перед нами стоят. В Тюменской области мы не одно десятилетие системно занимаемся выстраиванием отношений с заказчиками и промышленными предприятиями с целью увеличить объем промышленного производства, увеличить занятость, нарастить наши компетенции", - сказал губернатор, выступая на главной пленарной сессии проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022. Тема заседания звучала как "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам".По словам Моора, руководство области прошло большой эволюционный путь, который в итоге привел к идее создания межрегионального нефтегазового кластера."Большой путь прошли и заказчики. Крупные компании со своими требованиями, своей культурой, своим опытом – тоже ищут максимально эффективные для себя решения. Наш опыт взаимодействия говорит о том, что редко, когда компании покупают продукцию. 80% работы, которую хотят заказчики – это работы под ключ", - сказал Моор.По словам губернатора, средства, которые готовы предоставить заказчики, составляют около 2 триллионов рублей."При этом в объеме услуг 20% была доля большой четверки зарубежных компаний, таких как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford . Это были самые "жирные", самые высокотехнологичные и маржинальные 20%", - сказал Моор.Губернатор обозначил задачу заместить высокотехнологичный сегмент."Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - сказал Моор.По словам губернатора, российские нефтесервисные компании пока очень слабы. У них нет капитала, оборотных средств, условий, чтобы играть вдолгую.По словам губернатора, для того, чтобы развить нефтесервисные компании – нужны меры поддержки, меры стимулирования со стороны государства. Это направление имеет потенциал для обсуждения."По большому счету в обозримом будущем мы можем выпустить международного игрока в дружественные страны. В этой логике мы и создавали кластер. Для того, чтобы предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к сотрудничеству и кооперации. Понятно, что еще очень долгий путь надо пройти, но это - очень эффективный способ ответа на вызовы", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html

https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html

https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр моор, тюменская область, тюмень, экономика, технологии, тюменский нефтегазовый форум, промышленно-энергетический форум tnf 2022