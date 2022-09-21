https://ria.ru/20220921/nefteservis-1818532933.html
Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании
Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании - РИА Новости, 21.09.2022
Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании
Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:08
2022-09-21T20:08
2022-09-21T20:08
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
экономика
технологии
тюменский нефтегазовый форум
промышленно-энергетический форум tnf 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576287886_0:0:1095:616_1920x0_80_0_0_6ff7fe5da9a5e6b0e929bd4c72b7a1af.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний, заявил губернатор региона Александр Моор."Сегодня все говорят о том, что мы должны найти новые формы взаимодействия с предприятиями ТЭК. У нас есть не так много времени, чтобы дать ответы на вызовы, которые перед нами стоят. В Тюменской области мы не одно десятилетие системно занимаемся выстраиванием отношений с заказчиками и промышленными предприятиями с целью увеличить объем промышленного производства, увеличить занятость, нарастить наши компетенции", - сказал губернатор, выступая на главной пленарной сессии проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022. Тема заседания звучала как "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам".По словам Моора, руководство области прошло большой эволюционный путь, который в итоге привел к идее создания межрегионального нефтегазового кластера."Большой путь прошли и заказчики. Крупные компании со своими требованиями, своей культурой, своим опытом – тоже ищут максимально эффективные для себя решения. Наш опыт взаимодействия говорит о том, что редко, когда компании покупают продукцию. 80% работы, которую хотят заказчики – это работы под ключ", - сказал Моор.По словам губернатора, средства, которые готовы предоставить заказчики, составляют около 2 триллионов рублей."При этом в объеме услуг 20% была доля большой четверки зарубежных компаний, таких как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford . Это были самые "жирные", самые высокотехнологичные и маржинальные 20%", - сказал Моор.Губернатор обозначил задачу заместить высокотехнологичный сегмент."Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - сказал Моор.По словам губернатора, российские нефтесервисные компании пока очень слабы. У них нет капитала, оборотных средств, условий, чтобы играть вдолгую.По словам губернатора, для того, чтобы развить нефтесервисные компании – нужны меры поддержки, меры стимулирования со стороны государства. Это направление имеет потенциал для обсуждения."По большому счету в обозримом будущем мы можем выпустить международного игрока в дружественные страны. В этой логике мы и создавали кластер. Для того, чтобы предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к сотрудничеству и кооперации. Понятно, что еще очень долгий путь надо пройти, но это - очень эффективный способ ответа на вызовы", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html
https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html
https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576287886_89:0:986:673_1920x0_80_0_0_0f538a58800e9769db62883abd4901ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, тюмень, экономика, технологии, тюменский нефтегазовый форум, промышленно-энергетический форум tnf 2022
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Экономика, Технологии, Тюменский нефтегазовый форум, Промышленно-энергетический форум TNF 2022
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Тюменская область
готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний, заявил губернатор региона Александр Моор
.
"Сегодня все говорят о том, что мы должны найти новые формы взаимодействия с предприятиями ТЭК. У нас есть не так много времени, чтобы дать ответы на вызовы, которые перед нами стоят. В Тюменской области мы не одно десятилетие системно занимаемся выстраиванием отношений с заказчиками и промышленными предприятиями с целью увеличить объем промышленного производства, увеличить занятость, нарастить наши компетенции", - сказал губернатор, выступая на главной пленарной сессии проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022. Тема заседания звучала как "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам".
По словам Моора, руководство области прошло большой эволюционный путь, который в итоге привел к идее создания межрегионального нефтегазового кластера.
"Большой путь прошли и заказчики. Крупные компании со своими требованиями, своей культурой, своим опытом – тоже ищут максимально эффективные для себя решения. Наш опыт взаимодействия говорит о том, что редко, когда компании покупают продукцию. 80% работы, которую хотят заказчики – это работы под ключ", - сказал Моор.
По словам губернатора, средства, которые готовы предоставить заказчики, составляют около 2 триллионов рублей.
"При этом в объеме услуг 20% была доля большой четверки зарубежных компаний, таких как Schlumberger
, Halliburton
, Baker Hughes
, Weatherford
. Это были самые "жирные", самые высокотехнологичные и маржинальные 20%", - сказал Моор.
Губернатор обозначил задачу заместить высокотехнологичный сегмент.
"Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - сказал Моор.
По словам губернатора, российские нефтесервисные компании пока очень слабы. У них нет капитала, оборотных средств, условий, чтобы играть вдолгую.
"Тем не менее, создание нефтесервисных компаний на базе корпораций могло бы дать эффективную прибыль. Во-первых, это надлежащий контактер для заказчика. Это компании, которые способны выстраивать кооперационные цепочки. Эти компании, которые вместо того, чтобы конкурировать между собой на рынке способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика", - сказал Моор.
По словам губернатора, для того, чтобы развить нефтесервисные компании – нужны меры поддержки, меры стимулирования со стороны государства. Это направление имеет потенциал для обсуждения.
"По большому счету в обозримом будущем мы можем выпустить международного игрока в дружественные страны. В этой логике мы и создавали кластер. Для того, чтобы предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к сотрудничеству и кооперации. Понятно, что еще очень долгий путь надо пройти, но это - очень эффективный способ ответа на вызовы", - отметил глава региона.