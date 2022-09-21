https://ria.ru/20220921/natsisty-1818542767.html

Поисковики рассказали о зверствах нацистов в Ленинградской области

Поисковики рассказали о зверствах нацистов в Ленинградской области - РИА Новости, 21.09.2022

Поисковики рассказали о зверствах нацистов в Ленинградской области

Факты зверских убийств жителей Ленинградской области нацистами в годы Великой Отечественной войны выявлены в ходе поисковых работ, сообщил руководитель... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:49

2022-09-21T20:49

2022-09-21T20:51

андрей клементьев

ленинградская область

гатчинский район

гатчина

генеральная прокуратура рф

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762738858_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_63c4747d4b662867b9a29192147e2448.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Факты зверских убийств жителей Ленинградской области нацистами в годы Великой Отечественной войны выявлены в ходе поисковых работ, сообщил руководитель поискового отряда "Искра" Гатчинского района Андрей Клементьев на заседании суда.В среду в Ленинградском областном суде состоялось второе заседание по делу по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны.По словам Клементьева, на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом "Искра" были обнаружены останки 132 человек, 60 из них — военнопленные. Поисковикам удалось опознать восемь из них."Мы столкнулись с настоящим геноцидом, а также уничтожением нашего населения. Помимо военнопленных нам начали встречаться и гражданские лица… Вот мы видим голову с пулевым отверстием. Эта была женщина. Сохранилось пальто, женская брошь, у нее на голове был гребешок. Пуля прошла через височную часть черепа. На другой фотографии останки тел, у многих руки связаны за спиной, в том числе колючей проволокой", - сказал Клементьев.Он отметил, что при поисковых работах были найдены также тела детей."Размеры были впечатляющими для всех нас. Эта одна из огромных ям. Ее протяженность порядка восьми метров длиной, три метра шириной, порядка 1,7 метра глубиной. В этой яме мы нашли первого ребенка возраста примерно 15 лет. Девочка, которая лежала на краю ямы. Мы также видели останки ребенка возрастом 12 лет. Маленькие валеночки. Из-за того, что тело находилось в самом низу ямы, часть останков уже истлела. Но это мы запомнили навсегда. Маленький ребенок, у которого жизнь только начиналась, женщины, старики", - рассказал руководитель поискового отряда."Мы видели переломанные руки, ноги… Колючая проволока на руках. В ямах мы находили гильзы в огромном количестве, как в тире, как какое-то развлечение. Видно, что кого-то сбрасывали в яму, а потом стреляли. Что нас больше всего удивило, что на телах было большое количество пустых бутылок из-под спиртного. То есть для кого-то это может быть был праздник", - добавил Клементьев.Он также рассказал, что нацисты маскировали места массовых убийств мирных граждан и военнопленных в Ленобласти."На некоторых площадках, которые мы начинали разрабатывать, сверху находился мусор - обычный битый кирпич, бут, листы железа, битая посуда. После того, как мы снимали мусорный слой, шла частичная забутовка из битого кирпича и бута, ее глубина залегания - порядка 30-40 сантиметров. После снятия забутовки там находилось дерево – это лапник, только после этого, после полноценной расчистки, начинались тела. Эта маскировка была предназначена для того, чтобы после войны не смогли найти тела… Для того, чтобы сбить с пути тех, кто будет расследовать эти преступления", - рассказал он.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 год. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны. Следующее заседание суда состоится 26 сентября.

https://ria.ru/20220912/natsizm-1816242463.html

https://ria.ru/20220617/krym-1795982740.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

ленинградская область

гатчинский район

гатчина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей клементьев, ленинградская область, гатчинский район, гатчина, генеральная прокуратура рф, без срока давности