https://ria.ru/20220921/nato-1818526310.html

В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине

В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине - РИА Новости, 21.09.2022

В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине

НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, значительно сократившихся из-за беспрецедентных... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:25

2022-09-21T19:25

2022-09-21T19:25

в мире

йенс столтенберг

нато

оружие

украина

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, значительно сократившихся из-за беспрецедентных поставок Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью Reuters."НАТО, государства-члены находятся в тесном контакте с оборонной промышленностью по вопросу ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо пополнять наши склады обеспечения сдерживания и обороны всей территории НАТО, а также для того, чтобы иметь возможность поддерживать Украину", - сказал генсек.По его словам, страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине из-за чего собственные запасы альянса сократились. Генсек также сообщил, что проводит соответствующие встречи с государствами-членами альянса и с представителями оборонной промышленности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220921/stoltenberg-1818474271.html

https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818523166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, йенс столтенберг, нато, оружие, украина