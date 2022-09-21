В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине
Столтенберг: НАТО обсуждает пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, значительно сократившихся из-за беспрецедентных поставок Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью Reuters.
"НАТО, государства-члены находятся в тесном контакте с оборонной промышленностью по вопросу ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо пополнять наши склады обеспечения сдерживания и обороны всей территории НАТО, а также для того, чтобы иметь возможность поддерживать Украину", - сказал генсек.
По его словам, страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине из-за чего собственные запасы альянса сократились. Генсек также сообщил, что проводит соответствующие встречи с государствами-членами альянса и с представителями оборонной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.