https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html

Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией

Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 21.09.2022

Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией

НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:33

2022-09-21T16:33

2022-09-21T17:13

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йенс столтенберг

украина

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters."НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине – ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", - сказал он.При этом, по словам Столтенберга, НАТО - "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.

https://ria.ru/20220920/nato-1818170551.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, нато, йенс столтенберг, украина