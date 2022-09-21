https://ria.ru/20220921/nato-1818467846.html
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 21.09.2022
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:33
2022-09-21T16:33
2022-09-21T17:13
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters."НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине – ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", - сказал он.При этом, по словам Столтенберга, НАТО - "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.
https://ria.ru/20220920/nato-1818170551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, йенс столтенберг, украина
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина
16:33 21.09.2022 (обновлено: 17:13 21.09.2022)
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией и не участвует в конфликте на Украине