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Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 21.09.2022
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Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией - РИА Новости, 21.09.2022
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:33
2022-09-21T17:13
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters."НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине – ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", - сказал он.При этом, по словам Столтенберга, НАТО - "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, украина
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина
16:33 21.09.2022 (обновлено: 17:13 21.09.2022)
 
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией

Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией и не участвует в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters.
"НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине – ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", - сказал он.
При этом, по словам Столтенберга, НАТО - "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:19
Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией
 
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