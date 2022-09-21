https://ria.ru/20220921/nato-1818464443.html
В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России
В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022
В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но продолжает следить за ситуацией. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:23
2022-09-21T16:23
2022-09-21T16:23
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
частичная мобилизация в россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но продолжает следить за ситуацией."До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России – ред.), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", - сообщил он в интервью агентству Рейтер.По его словам, НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России "продолжит сохранять бдительность и помогать Украине".
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, россия, нато, частичная мобилизация в россии
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Частичная мобилизация в России
В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России
Генсек НАТО Столтенберг не видит изменений в готовности ядерных сил России