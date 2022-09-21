https://ria.ru/20220921/nato-1818464443.html

В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России

В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022

В НАТО прокомментировали объявление о частичной мобилизации в России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но продолжает следить за ситуацией. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:23

2022-09-21T16:23

2022-09-21T16:23

в мире

йенс столтенберг

россия

нато

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но продолжает следить за ситуацией."До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России – ред.), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", - сообщил он в интервью агентству Рейтер.По его словам, НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России "продолжит сохранять бдительность и помогать Украине".

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, россия, нато, частичная мобилизация в россии