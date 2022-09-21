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Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных - РИА Новости, 21.09.2022
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Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных - РИА Новости, 21.09.2022
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных
Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:03
2022-09-21T14:03
сбербанк россии
россия
донбасс
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Все в порядке. Повышенного спроса клиентов на снятие наличных или всплеска обращений клиентов в колл-центр и офисы не наблюдается", - заявили в Сбербанке.
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сбербанк россии, россия, донбасс, луганская народная республика, экономика
Сбербанк России, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Экономика
14:03 21.09.2022
 
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных

Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Все в порядке. Повышенного спроса клиентов на снятие наличных или всплеска обращений клиентов в колл-центр и офисы не наблюдается", - заявили в Сбербанке.
Посетители в офисе банка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Сбербанк РоссииРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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