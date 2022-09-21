https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818414118.html

Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных

Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных - РИА Новости, 21.09.2022

Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных

Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:03

2022-09-21T14:03

2022-09-21T14:03

сбербанк россии

россия

донбасс

луганская народная республика

экономика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Все в порядке. Повышенного спроса клиентов на снятие наличных или всплеска обращений клиентов в колл-центр и офисы не наблюдается", - заявили в Сбербанке.

https://ria.ru/20220920/perevod-1818009739.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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сбербанк россии, россия, донбасс, луганская народная республика, экономика