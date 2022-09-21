https://ria.ru/20220921/nalichnye-1818414118.html
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных - РИА Новости, 21.09.2022
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных
Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:03
2022-09-21T14:03
2022-09-21T14:03
сбербанк россии
россия
донбасс
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк на фоне текущей ситуации не фиксирует повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Все в порядке. Повышенного спроса клиентов на снятие наличных или всплеска обращений клиентов в колл-центр и офисы не наблюдается", - заявили в Сбербанке.
https://ria.ru/20220920/perevod-1818009739.html
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сбербанк россии, россия, донбасс, луганская народная республика, экономика
Сбербанк России, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Экономика
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных
Сбербанк не зафиксировал повышенного спроса на снятие наличных со стороны клиентов