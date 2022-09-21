https://ria.ru/20220921/naemniki-1818334522.html

На Украине погибли более двух тысяч наемников, заявил Шойгу

На Украине погибли более двух тысяч наемников, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

На Украине погибли более двух тысяч наемников, заявил Шойгу

Чуть больше тысячи иностранных наемников осталось, свыше 2 тысяч, воевавших за Украину, уже погибли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:40

2022-09-21T09:40

2022-09-21T10:24

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Чуть больше тысячи иностранных наемников осталось, свыше 2 тысяч, воевавших за Украину, уже погибли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима - ред.)", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24"."На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тысяч наемников погибли", - добавил глава российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220921/nato-1818333178.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины