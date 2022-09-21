https://ria.ru/20220921/nablyudateli-1818407410.html

Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР

Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что для Республики Сербской было бы честью направить наблюдателей на референдумы, которые... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:45

2022-09-21T13:45

2022-09-21T13:46

милорад додик

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что для Республики Сербской было бы честью направить наблюдателей на референдумы, которые пройдут в ДНР и ЛНР."Безусловно, наши люди приезжали на подобные мероприятия и часто участвовали в качестве наблюдателей в российских выборах, по этому вопросу у них есть опыт, и будет честью поучаствовать в таком важном событии", - заявил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20220921/dodik-1818401035.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

милорад додик, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе