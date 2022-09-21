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Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР
Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР
Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что для Республики Сербской было бы честью направить наблюдателей на референдумы, которые... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:45
2022-09-21T13:46
милорад додик
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что для Республики Сербской было бы честью направить наблюдателей на референдумы, которые пройдут в ДНР и ЛНР."Безусловно, наши люди приезжали на подобные мероприятия и часто участвовали в качестве наблюдателей в российских выборах, по этому вопросу у них есть опыт, и будет честью поучаствовать в таком важном событии", - заявил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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милорад додик, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Милорад Додик, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
13:45 21.09.2022 (обновлено: 13:46 21.09.2022)
 
Додик оценил возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР

Лидер боснийских сербов Додик назвал возможность отправки наблюдателей в ЛНР и ДНР честью

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что для Республики Сербской было бы честью направить наблюдателей на референдумы, которые пройдут в ДНР и ЛНР.
"Безусловно, наши люди приезжали на подобные мероприятия и часто участвовали в качестве наблюдателей в российских выборах, по этому вопросу у них есть опыт, и будет честью поучаствовать в таком важном событии", - заявил он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
С пониманием относимся к их желанию – член президиума Боснии и Герцеговины Додик о референдумах в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 13:28
В Боснии и Герцеговине призвали уважать решение ДНР и ЛНР
 
Милорад ДодикВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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