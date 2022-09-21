https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818462361.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России

Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 21.09.2022

Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России

Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:17

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владимир путин

сергей шойгу

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто венгерским журналистам новость о частичной мобилизации в России."Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.Он еще раз выразил точку зрения о необходимости использования сессии Генассамблеи ООН для решения сложных вопросов и проведения переговоров.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818444189.html

https://ria.ru/20220921/simonyan-1818440980.html

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