16:16 21.09.2022 (обновлено: 16:17 21.09.2022)
Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России
Глава МИД Венгрии Сийярто о частичной мобилизации: Венгрия выступает за мирные переговоры
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто венгерским журналистам новость о частичной мобилизации в России.
"Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.
Он еще раз выразил точку зрения о необходимости использования сессии Генассамблеи ООН для решения сложных вопросов и проведения переговоров.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.