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Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 21.09.2022
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Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России
Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 21.09.2022
Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России
Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:16
2022-09-21T16:17
генеральная ассамблея оон
оон
украина
венгрия
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петер сийярто
владимир путин
сергей шойгу
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто венгерским журналистам новость о частичной мобилизации в России."Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.Он еще раз выразил точку зрения о необходимости использования сессии Генассамблеи ООН для решения сложных вопросов и проведения переговоров.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818444189.html
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генеральная ассамблея оон, оон, украина, венгрия, россия, петер сийярто, владимир путин, сергей шойгу, в мире, частичная мобилизация в россии
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире, Частичная мобилизация в России
16:16 21.09.2022 (обновлено: 16:17 21.09.2022)
 
Глава МИД Венгрии прокомментировал частичную мобилизацию в России

Глава МИД Венгрии Сийярто о частичной мобилизации: Венгрия выступает за мирные переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто венгерским журналистам новость о частичной мобилизации в России.
"Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.
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Он еще раз выразил точку зрения о необходимости использования сессии Генассамблеи ООН для решения сложных вопросов и проведения переговоров.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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Генеральная Ассамблея ООНООНУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоВладимир ПутинСергей ШойгуВ миреЧастичная мобилизация в России
 
 
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