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Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:09
2022-09-21T15:09
2022-09-21T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
сергей шойгу
украина
киев
россия
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение."Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и, в том числе, упреждающие меры", - написал Кадыров в Telegram-канале."Я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100 процентов", - добавил он.Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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РИА Новости
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Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Глава Чечни Кадыров о частичной мобилизации: Киев и НАТО теперь в безвыходной ситуации