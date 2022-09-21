https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818439827.html

Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации

Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:09

2022-09-21T15:09

2022-09-21T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

сергей шойгу

украина

киев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение."Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и, в том числе, упреждающие меры", - написал Кадыров в Telegram-канале."Я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100 процентов", - добавил он.Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, сергей шойгу, украина, киев, россия, нато, частичная мобилизация в россии