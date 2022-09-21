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Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818439827.html
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:09
2022-09-21T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
сергей шойгу
украина
киев
россия
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение."Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и, в том числе, упреждающие меры", - написал Кадыров в Telegram-канале."Я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100 процентов", - добавил он.Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, сергей шойгу, украина, киев, россия, нато, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Киев, Россия, НАТО, Частичная мобилизация в России
15:09 21.09.2022
 
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации

Глава Чечни Кадыров о частичной мобилизации: Киев и НАТО теперь в безвыходной ситуации

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение.
"Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и, в том числе, упреждающие меры", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:07Специальная военная операция на Украине
Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации
"Я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100 процентов", - добавил он.
Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Турчак назвал частичную мобилизацию своевременной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаКиевРоссияНАТОЧастичная мобилизация в России
 
 
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