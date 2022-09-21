https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818407781.html
Совфед признал преступления в период мобилизации отягчающим обстоятельством
Совфед признал преступления в период мобилизации отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед признал преступления в период мобилизации отягчающим обстоятельством
Совет Федерации одобрил принятые накануне Госдумой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:46
2022-09-21T13:46
2022-09-21T14:55
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совет Федерации одобрил принятые накануне Госдумой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.В соответствии с документом, отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".Помимо этого, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Теперь граждане, призванные на военные сборы из запаса, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы наравне с контрактниками.За добровольную сдачу в плен теперь предусматривается лишение свободы сроком от трех до десяти лет. Этой статьи ранее не было в Уголовном кодексе. Военнослужащий, который впервые совершил это преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.Также вводится уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет тюрьмы. Помимо этого, поправки предусматривают до десяти лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа. Речь идет о нарушении должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу, повлекшем ущерб государству в сумме не менее пяти процентов цены договора и не менее пяти миллионов рублей, а также невыполнение контракта. От наказания могут освободить, если нарушения добровольно устранены. За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта грозит лишение свободы сроком до восьми лет.Для вступления поправок в силу закон должен подписать президент.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
13:46 21.09.2022 (обновлено: 14:55 21.09.2022)
Совфед признал преступления в период мобилизации отягчающим обстоятельством
Совфед признал совершение преступлений в период мобилизации отягчающим обстоятельством
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совет Федерации одобрил принятые накануне Госдумой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В соответствии с документом, отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".
Помимо этого, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Теперь граждане, призванные на военные сборы из запаса, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы наравне с контрактниками.
За добровольную сдачу в плен теперь предусматривается лишение свободы сроком от трех до десяти лет. Этой статьи ранее не было в Уголовном кодексе. Военнослужащий, который впервые совершил это преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.
Также вводится уголовная ответственность за мародерство — до 15 лет тюрьмы.
Помимо этого, поправки предусматривают до десяти лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа. Речь идет о нарушении должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу, повлекшем ущерб государству в сумме не менее пяти процентов цены договора и не менее пяти миллионов рублей, а также невыполнение контракта. От наказания могут освободить, если нарушения добровольно устранены. За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Для вступления поправок в силу закон должен подписать президент.