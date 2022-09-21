https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818404924.html

В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации

В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации

В Тамбовской области сегодня же начнут мероприятия по частичной мобилизации, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:40

2022-09-21T13:40

2022-09-21T16:07

сергей шойгу

максим егоров

тамбовская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 21 сен - РИА Новости. В Тамбовской области сегодня же начнут мероприятия по частичной мобилизации, сообщили в региональном правительстве.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Мы уже приступили к выполнению поставленных президентом В. В. Путиным задач, касающихся частичной мобилизации… Отметим, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня", — цитируют слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова в Telegram-канале правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385471.html

тамбовская область

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, максим егоров, тамбовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность