https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818404924.html
В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации
В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации
В Тамбовской области сегодня же начнут мероприятия по частичной мобилизации, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:40
2022-09-21T13:40
2022-09-21T16:07
сергей шойгу
максим егоров
тамбовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 21 сен - РИА Новости. В Тамбовской области сегодня же начнут мероприятия по частичной мобилизации, сообщили в региональном правительстве.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Мы уже приступили к выполнению поставленных президентом В. В. Путиным задач, касающихся частичной мобилизации… Отметим, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня", — цитируют слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова в Telegram-канале правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, максим егоров, тамбовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Максим Егоров, Тамбовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Тамбовская область
13:40 21.09.2022 (обновлено: 16:07 21.09.2022)
В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации
В Тамбовской области 21 сентября начнут мероприятия по частичной мобилизации