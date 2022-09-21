https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России
Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России, сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:46
2022-09-21T12:46
2022-09-21T13:16
германия
россия
в мире
олаф шольц
частичная мобилизация в россии
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России, сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Канцлер принял к сведения заявление Путина", - сказал Бюхнер на брифинге журналистам. Он добавил, что Шольц связывает это решение с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным"."Очевидно, что Украина очень эффективно отстаивает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь благодаря огромной поддержке стран всего мира, в том числе Германии", - добавил представитель кабмина.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818394732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, олаф шольц, частичная мобилизация в россии
Германия, Россия, В мире, Олаф Шольц, Частичная мобилизация в России
12:46 21.09.2022 (обновлено: 13:16 21.09.2022)
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России
Канцлер ФРГ Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России