https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html

Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России

Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022

Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России

Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России, сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:46

2022-09-21T12:46

2022-09-21T13:16

германия

россия

в мире

олаф шольц

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg

БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России, сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Канцлер принял к сведения заявление Путина", - сказал Бюхнер на брифинге журналистам. Он добавил, что Шольц связывает это решение с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным"."Очевидно, что Украина очень эффективно отстаивает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь благодаря огромной поддержке стран всего мира, в том числе Германии", - добавил представитель кабмина.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818394732.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, россия, в мире, олаф шольц, частичная мобилизация в россии