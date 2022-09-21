https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366952.html

В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации

В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации

Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:40

2022-09-21T11:40

2022-09-21T11:42

андрей бочаров

сергей шойгу

волгоградская область

россия

украина

безопасность

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."В Волгоградской области под руководством губернатора начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818365304.html

волгоградская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей бочаров, сергей шойгу, волгоградская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии