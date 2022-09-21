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В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации
Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:42
андрей бочаров
сергей шойгу
волгоградская область
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."В Волгоградской области под руководством губернатора начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.", - сообщили в администрации.
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волгоградская область
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андрей бочаров, сергей шойгу, волгоградская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Андрей Бочаров, Сергей Шойгу, Волгоградская область, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:40 21.09.2022 (обновлено: 11:42 21.09.2022)
 
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации

В Волгоградской области работу комиссии по частичной мобилизации возглавил губернатор

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенные сборы военнослужащих запаса
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военные сборы военнослужащих запаса . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
"В Волгоградской области под руководством губернатора начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.", - сообщили в администрации.
Калуга - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:34
Калужская область начала работать над частичной мобилизацией
 
Андрей БочаровСергей ШойгуВолгоградская областьРоссияУкраинаБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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