https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818366952.html
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации
Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:42
андрей бочаров
сергей шойгу
волгоградская область
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Призывная комиссия по частичной мобилизации начала работать в Волгоградской области, ее возглавил губернатор Андрей Бочаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."В Волгоградской области под руководством губернатора начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации.", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818365304.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, сергей шойгу, волгоградская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Андрей Бочаров, Сергей Шойгу, Волгоградская область, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:40 21.09.2022 (обновлено: 11:42 21.09.2022)
В Волгоградской области начала работать комиссия по частичной мобилизации
В Волгоградской области работу комиссии по частичной мобилизации возглавил губернатор