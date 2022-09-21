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Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 21.09.2022
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:17
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
общество
вооруженные силы рф
александр беглов
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.
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санкт-петербург, общество, вооруженные силы рф, александр беглов, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Общество, Вооруженные силы РФ, Александр Беглов, Россия, Частичная мобилизация в России
10:17 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

В Петербурге создали комиссию по частичной мобилизации во главе с губернатором Бегловым

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
"В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургОбществоВооруженные силы РФАлександр БегловРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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