https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818343048.html
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 21.09.2022
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:17
2022-09-21T10:17
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
общество
вооруженные силы рф
александр беглов
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Общество, Вооруженные силы РФ, Александр Беглов, Россия, Частичная мобилизация в России
10:17 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге
В Петербурге создали комиссию по частичной мобилизации во главе с губернатором Бегловым