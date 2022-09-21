https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818343048.html

Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 21.09.2022

Беглов возглавил комиссию по частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:17

2022-09-21T10:17

2022-09-21T11:20

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

общество

вооруженные силы рф

александр беглов

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.

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Кирилл Волков

санкт-петербург, общество, вооруженные силы рф, александр беглов, россия, частичная мобилизация в россии