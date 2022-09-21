https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335538.html
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:44
2022-09-21T09:44
2022-09-21T10:07
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов", - отметил Шойгу.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия
09:44 21.09.2022 (обновлено: 10:07 21.09.2022)
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
Глава Минобороны Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил
в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов", - отметил Шойгу.
Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.