https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335538.html

Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек

Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:44

2022-09-21T09:44

2022-09-21T10:07

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов", - отметил Шойгу.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия