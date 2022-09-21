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Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек - РИА Новости, 21.09.2022
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Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек
Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:44
2022-09-21T10:07
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов", - отметил Шойгу.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия
09:44 21.09.2022 (обновлено: 10:07 21.09.2022)
 
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек

Глава Минобороны Шойгу оценил мобилизационный ресурс России почти в 25 миллионов человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов", - отметил Шойгу.
Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Путин: При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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