https://ria.ru/20220921/medtekhnika-1818502216.html

На форуме "Биотехмед" показали новые разработки в области медтехники

На форуме "Биотехмед" показали новые разработки в области медтехники - РИА Новости, 21.09.2022

На форуме "Биотехмед" показали новые разработки в области медтехники

Пять участников Фонда "Сколково" продемонстрировали на форуме "Биотехмед" новые разработки в области медицинской техники, сообщает пресс-служба фонда. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:10

2022-09-21T18:10

2022-09-21T18:10

фонд "сколково"

сколково

россия

общество

технологии

денис мантуров

михаил мурашко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818500386_0:162:2560:1602_1920x0_80_0_0_ce754a42cd8918c6b04bf07f5949bfb0.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Пять участников Фонда "Сколково" продемонстрировали на форуме "Биотехмед" новые разработки в области медицинской техники, сообщает пресс-служба фонда.Работа приборов была также показана главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и Минздрава Михаилу Мурашко.Один из резидентов "Сколково" ознакомил участников форума с высокотехнологичным газоанализатором, разработанным совместно с учеными РАН РФ."Выдох человека содержит более 750 летучих соединений. Устройство проводит быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом человеком воздухе", – прокомментировал Максим Дведенидов, гендиректор компании-разработчика.Компания рассказала о планах масштабирования продукции на территории России после сертификации и полной апробации прибора, уточнила директор по акселерации и партнерам кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина.Другой участник проекта "Сколково" привез на выставку портативный телеметрический фетальный монитор – диагностический прибор нового поколения, обеспечивающий возможность оценки состояния плода в самых различных жизненных ситуациях – в стационаре, в амбулаторной клинике, на дому – и передачу информации на компьютер или смартфон.Еще один сколковский резидент показала работу нейронной сети для анализа цифровых медицинских изображений. "Прибор работает по следующим направлениям: маммография, флюорография, рентген органов грудной клетки, КТ головного мозга, КТ органов грудной клетки с целью выявления COVID-19. Система детектирует малозаметные признаки различных патологий, в том числе онкологии на ранних стадиях, – сказал коммерческий директор компании разработчика Артем Капнинский.Была представлена также компания, которая занимается разработкой, производством и продвижением системы цифровых приборов и телемедицинской платформы на рынке лечения социально-значимых заболеваний. Платформа позволяет в режиме реального времени собирать объективную информацию о состоянии пациента, осуществлять и контролировать процесс лечения и приема лекарств."Комплекс готов к внедрению. Мантурову представители компании рассказали о необходимости содействия в импортозамещении электронной компонентной базы, а министру здравоохранения – о необходимости включения в стандарты оказания медицинской помощи", – отметила Зарубина.Еще один сколковский стартап выступил с инициативой войти в состав рабочих групп по лекарственной безопасности, чтобы совместно с фармацевтическими компаниями ускорять процесс разработки лекарственных препаратов. Представленная им на форуме платформа работает на основе искусственного интеллекта и предназначена для моделирования процесса разработки новых лекарств.

https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html

https://ria.ru/20220719/biomeditsina-1803588057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, россия, общество, технологии, денис мантуров, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)