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В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220921/maslennikov-1818430633.html
В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым
В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым - РИА Новости, 21.09.2022
В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым
В Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" прошло прощание с Игорем Масленниковым, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:53
2022-09-21T14:53
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" прошло прощание с Игорем Масленниковым, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Спасибо ему за то, что помогал нам радоваться и грустить. За то, что в своих фильмах подавал нам примеры искренней любви. Его произведения заслужили всенародное признание, обошли весь мир. Многие его фильмы мы знаем наизусть и смотрим по много раз", — говорит губернатор Северной столицы Александр Беглов.По его словам, режиссер навсегда останется в истории города.Масленников умер 17 сентября в возрасте 90 лет. Его похоронят на Северном кладбище.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Он автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня", картины "Пиковая дама", "Сентиментальный роман", "Гонщики" и многих других.
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новости культуры, александр беглов, шерлок холмс, санкт-петербург, рсфср, россия, ленфильм, умер режиссер игорь масленников, игорь масленников (режиссер), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Александр Беглов, Шерлок Холмс, Санкт-Петербург, РСФСР, Россия, Ленфильм, Умер режиссер Игорь Масленников, Игорь Масленников (режиссер), Знаменитости, звезды
14:53 21.09.2022
 
В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" простились с режиссером Игорем Масленниковым

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" прошло прощание с Игорем Масленниковым, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Спасибо ему за то, что помогал нам радоваться и грустить. За то, что в своих фильмах подавал нам примеры искренней любви. Его произведения заслужили всенародное признание, обошли весь мир. Многие его фильмы мы знаем наизусть и смотрим по много раз", — говорит губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По его словам, режиссер навсегда останется в истории города.
Масленников умер 17 сентября в возрасте 90 лет. Его похоронят на Северном кладбище.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Он автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня", картины "Пиковая дама", "Сентиментальный роман", "Гонщики" и многих других.
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