https://ria.ru/20220921/maslennikov-1818430633.html

В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым - РИА Новости, 21.09.2022

В Петербурге простились с режиссером Игорем Масленниковым

В Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" прошло прощание с Игорем Масленниковым, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:53

2022-09-21T14:53

2022-09-21T14:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" прошло прощание с Игорем Масленниковым, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Спасибо ему за то, что помогал нам радоваться и грустить. За то, что в своих фильмах подавал нам примеры искренней любви. Его произведения заслужили всенародное признание, обошли весь мир. Многие его фильмы мы знаем наизусть и смотрим по много раз", — говорит губернатор Северной столицы Александр Беглов.По его словам, режиссер навсегда останется в истории города.Масленников умер 17 сентября в возрасте 90 лет. Его похоронят на Северном кладбище.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Он автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня", картины "Пиковая дама", "Сентиментальный роман", "Гонщики" и многих других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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