https://ria.ru/20220921/maroderstvo-1818408937.html

Совфед одобрил закон о наказании за мародерство

Совфед одобрил закон о наказании за мародерство - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил закон о наказании за мародерство

Совет Федерации одобрил на заседании в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:50

2022-09-21T13:50

2022-09-21T13:50

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Уточняется, что речь идёт о преступлении, совершенном в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.Согласно документу, в УК РФ вводится новая статья "Мародерство". Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, "не опасного для жизни и здоровья" или с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.В случае действий группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, наказание составит до 12 лет лишения свободы.Если в мародёрстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть эквиваленте 1 миллиона рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220921/dezertirstvo-1818407899.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818407781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, совет федерации рф