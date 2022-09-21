https://ria.ru/20220921/makron-1818532541.html

Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина

Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина - РИА Новости, 21.09.2022

Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:58

2022-09-21T19:58

2022-09-21T22:32

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

оон

нью-йорк (город)

частичная мобилизация в россии

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, сообщает агентство AFP.Он также выразил сожаление по поводу решения российского лидера о частичной мобилизации."Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", — заявил он.Владимир Путин сегодня подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.

https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html

россия

франция

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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