https://ria.ru/20220921/makron-1818532541.html
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина - РИА Новости, 21.09.2022
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:58
2022-09-21T19:58
2022-09-21T22:32
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
оон
нью-йорк (город)
частичная мобилизация в россии
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, сообщает агентство AFP.Он также выразил сожаление по поводу решения российского лидера о частичной мобилизации."Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", — заявил он.Владимир Путин сегодня подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:58 21.09.2022 (обновлено: 22:32 21.09.2022)
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Президент Франции Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина