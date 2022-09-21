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Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина - РИА Новости, 21.09.2022
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Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина - РИА Новости, 21.09.2022
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:58
2022-09-21T22:32
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
оон
нью-йорк (город)
частичная мобилизация в россии
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, сообщает агентство AFP.Он также выразил сожаление по поводу решения российского лидера о частичной мобилизации."Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", — заявил он.Владимир Путин сегодня подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, оон, нью-йорк (город), частичная мобилизация в россии, украина, донбасс, сергей шойгу
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, ООН, Нью-Йорк (город), Частичная мобилизация в России, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу
19:58 21.09.2022 (обновлено: 22:32 21.09.2022)
 
Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина

Президент Франции Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина, сообщает агентство AFP.
Он также выразил сожаление по поводу решения российского лидера о частичной мобилизации.
"Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", — заявил он.
Владимир Путин сегодня подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями. Как пояснил, в свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна, чтобы обеспечить контроль над тысячекилометровой линией соприкосновения и гарантировать безопасность освобожденных территорий. В войска планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, равно как и о направлении срочников в зону спецоперации.
Для России опасно даже на время ослабить свой суверенитет – Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 17:56
Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияООННью-Йорк (город)Частичная мобилизация в РоссииУкраинаДонбассСергей Шойгу
 
 
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