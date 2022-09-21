https://ria.ru/20220921/lukyanov-1818443799.html

Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику

Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику - РИА Новости, 21.09.2022

Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику

Сейчас весь мир окончательно убедился, что политика и экономика абсолютно неразрывны, при этом политика победила, потому что принимаются абсолютно... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:23

2022-09-21T15:23

2022-09-21T15:23

томская область

тюменский нефтегазовый форум

федор лукьянов

россия

тюмень

евросоюз

международный дискуссионный клуб "валдай"

промышленно-энергетический форум tnf 2022

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сейчас весь мир окончательно убедился, что политика и экономика абсолютно неразрывны, при этом политика победила, потому что принимаются абсолютно иррациональные с точки зрения экономики решения, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Разрыв связей России и ЕС противоречит любым нормальным устремлениям, намерениям, но, тем не менее, происходит. Делается это исключительно по политическим соображениям. Я не вижу обозримой перспективы, когда бы ситуация вернулась к более-менее рациональному порядку, когда сначала – экономическая рациональность, а потом – все остальное", - отметил эксперт, выступая в ходе дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.По словам Лукьянова, даже в холодную войну существовали жесткие правила поведения."Да, они были конфронтационные, да, они были на грани. Но все эту грань прекрасно понимали. Но сейчас возникает ощущение, что грань теряется, во всех смыслах. И никто не заинтересован в том, чтобы какие-то новые правила вырабатывать. Это касается абсолютно всех институтов – что политических, что экономических", - отметил Лукьянов.По мнению эксперта, эпоха международного эффективного регулирования определенными институтами безоговорочно закончилась, и непонятно, будет ли в обозримом будущем какое-либо международное регулирование."Компромисс, о котором еще пару месяцев назад говорили, мы проехали. Никакой компромисс с нашими оппонентами сейчас невозможен. Идет борьба за то, кто победит. Те меры, которые принимаются западными странами в отношении России, безусловно направлены на полный подрыв наших возможностей на долгое время вперед", - сказал Лукьянов.По мнению эксперта, не стоит рассчитывать и на эффект экономической целесообразности.Америка и Европа, по словам эксперта, будут использовать кризис для выхода на совершенно новый этап собственного развития.

https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html

https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменский нефтегазовый форум, федор лукьянов, россия, тюмень, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай", промышленно-энергетический форум tnf 2022