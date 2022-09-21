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Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику - РИА Новости, 21.09.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220921/lukyanov-1818443799.html
Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику
Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику - РИА Новости, 21.09.2022
Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику
Сейчас весь мир окончательно убедился, что политика и экономика абсолютно неразрывны, при этом политика победила, потому что принимаются абсолютно... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:23
2022-09-21T15:23
томская область
тюменский нефтегазовый форум
федор лукьянов
россия
тюмень
евросоюз
международный дискуссионный клуб "валдай"
промышленно-энергетический форум tnf 2022
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сейчас весь мир окончательно убедился, что политика и экономика абсолютно неразрывны, при этом политика победила, потому что принимаются абсолютно иррациональные с точки зрения экономики решения, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов."Разрыв связей России и ЕС противоречит любым нормальным устремлениям, намерениям, но, тем не менее, происходит. Делается это исключительно по политическим соображениям. Я не вижу обозримой перспективы, когда бы ситуация вернулась к более-менее рациональному порядку, когда сначала – экономическая рациональность, а потом – все остальное", - отметил эксперт, выступая в ходе дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.По словам Лукьянова, даже в холодную войну существовали жесткие правила поведения."Да, они были конфронтационные, да, они были на грани. Но все эту грань прекрасно понимали. Но сейчас возникает ощущение, что грань теряется, во всех смыслах. И никто не заинтересован в том, чтобы какие-то новые правила вырабатывать. Это касается абсолютно всех институтов – что политических, что экономических", - отметил Лукьянов.По мнению эксперта, эпоха международного эффективного регулирования определенными институтами безоговорочно закончилась, и непонятно, будет ли в обозримом будущем какое-либо международное регулирование."Компромисс, о котором еще пару месяцев назад говорили, мы проехали. Никакой компромисс с нашими оппонентами сейчас невозможен. Идет борьба за то, кто победит. Те меры, которые принимаются западными странами в отношении России, безусловно направлены на полный подрыв наших возможностей на долгое время вперед", - сказал Лукьянов.По мнению эксперта, не стоит рассчитывать и на эффект экономической целесообразности.Америка и Европа, по словам эксперта, будут использовать кризис для выхода на совершенно новый этап собственного развития.
https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html
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тюменский нефтегазовый форум, федор лукьянов, россия, тюмень, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай", промышленно-энергетический форум tnf 2022
Томская область, Тюменский нефтегазовый форум, Федор Лукьянов, Россия, Тюмень, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Промышленно-энергетический форум TNF 2022
15:23 21.09.2022
 

Федор Лукьянов: политика в ЕС победила экономику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Сейчас весь мир окончательно убедился, что политика и экономика абсолютно неразрывны, при этом политика победила, потому что принимаются абсолютно иррациональные с точки зрения экономики решения, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Разрыв связей России и ЕС противоречит любым нормальным устремлениям, намерениям, но, тем не менее, происходит. Делается это исключительно по политическим соображениям. Я не вижу обозримой перспективы, когда бы ситуация вернулась к более-менее рациональному порядку, когда сначала – экономическая рациональность, а потом – все остальное", - отметил эксперт, выступая в ходе дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.
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По словам Лукьянова, даже в холодную войну существовали жесткие правила поведения.
"Да, они были конфронтационные, да, они были на грани. Но все эту грань прекрасно понимали. Но сейчас возникает ощущение, что грань теряется, во всех смыслах. И никто не заинтересован в том, чтобы какие-то новые правила вырабатывать. Это касается абсолютно всех институтов – что политических, что экономических", - отметил Лукьянов.
По мнению эксперта, эпоха международного эффективного регулирования определенными институтами безоговорочно закончилась, и непонятно, будет ли в обозримом будущем какое-либо международное регулирование.
"Компромисс, о котором еще пару месяцев назад говорили, мы проехали. Никакой компромисс с нашими оппонентами сейчас невозможен. Идет борьба за то, кто победит. Те меры, которые принимаются западными странами в отношении России, безусловно направлены на полный подрыв наших возможностей на долгое время вперед", - сказал Лукьянов.
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По мнению эксперта, не стоит рассчитывать и на эффект экономической целесообразности.
"Весь мир пришел (не 24 февраля, а гораздо раньше) в состояние исчерпанности модели развития экономических моделей и политических систем. Теперь остановить начавшиеся процессы уже невозможно. Наши оппоненты, конечно, постараются использовать ситуацию, чтобы перезагрузить всю систему. Вся "зеленая" повестка тоже была на это направлена, но шла тяжело. Теперь она пойдет легче. Поэтому не сию секунду, но скорее всего эти планы вернутся", - отметил Лукьянов.
Америка и Европа, по словам эксперта, будут использовать кризис для выхода на совершенно новый этап собственного развития.
 
Томская областьТюменский нефтегазовый форумФедор ЛукьяновРоссияТюменьЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Промышленно-энергетический форум TNF 2022
 
 
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