https://ria.ru/20220921/litva-1818391974.html

Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России

Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022

Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России

Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:01

2022-09-21T13:01

2022-09-21T13:02

литва

россия

украина

сергей шойгу

владимир путин

арвидас анушаускас

в мире

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.Он также сообщил, что в Литве обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины и Вильнюс "призывает всех союзников увеличить поток этой помощи".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, арвидас анушаускас, в мире, частичная мобилизация в россии, калининградская область