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Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022
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Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России
Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022
Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России
Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:01
2022-09-21T13:02
литва
россия
украина
сергей шойгу
владимир путин
арвидас анушаускас
в мире
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.Он также сообщил, что в Литве обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины и Вильнюс "призывает всех союзников увеличить поток этой помощи".Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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литва, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, арвидас анушаускас, в мире, частичная мобилизация в россии, калининградская область
Литва, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Арвидас Анушаускас, В мире, Частичная мобилизация в России, Калининградская область
13:01 21.09.2022 (обновлено: 13:02 21.09.2022)
 
Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России

Литва повысила уровень готовности в ВС в ответ на частичную мобилизацию в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", - написал Анушаускас в соцсетях.
Он также сообщил, что в Литве обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины и Вильнюс "призывает всех союзников увеличить поток этой помощи".
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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ЛитваРоссияУкраинаСергей ШойгуВладимир ПутинАрвидас АнушаускасВ миреЧастичная мобилизация в РоссииКалининградская область
 
 
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