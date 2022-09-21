13:01 21.09.2022 (обновлено: 13:02 21.09.2022)
Литва повысила уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в России
Литва повысила уровень готовности в ВС в ответ на частичную мобилизацию в России
Флаг Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Литва в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования, заявил в среду министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", - написал Анушаускас в соцсетях.
Он также сообщил, что в Литве обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины и Вильнюс "призывает всех союзников увеличить поток этой помощи".
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.