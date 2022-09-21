https://ria.ru/20220921/lhjys-1818445063.html

Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"

Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов" - РИА Новости, 21.09.2022

Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:28

2022-09-21T15:28

2022-09-21T15:28

специальная военная операция на украине

михаил федоров

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов".Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров."Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.Он отметил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ все технологические компании Украины должны сфокусироваться на развитии технологий в "military-tech (военные технологии – ред.), чтобы быть еще более инновационными и гибкими".Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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михаил федоров, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины