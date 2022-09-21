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Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов" - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/lhjys-1818445063.html
Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"
Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов" - РИА Новости, 21.09.2022
Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:28
2022-09-21T15:28
специальная военная операция на украине
михаил федоров
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов".Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров."Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.Он отметил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ все технологические компании Украины должны сфокусироваться на развитии технологий в "military-tech (военные технологии – ред.), чтобы быть еще более инновационными и гибкими".Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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михаил федоров, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Михаил Федоров, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
15:28 21.09.2022
 
Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"

Вице-премьер Украины Федоров: Украина намерена увеличить боевой потенциал "армии дронов"

© Минобороны УкраиныУдарный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов".
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров.
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Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
"Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ все технологические компании Украины должны сфокусироваться на развитии технологий в "military-tech (военные технологии – ред.), чтобы быть еще более инновационными и гибкими".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ФедоровВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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