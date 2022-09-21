Вице-премьер Украины заявил о намерении увеличить потенциал "армии дронов"
Вице-премьер Украины Федоров: Украина намерена увеличить боевой потенциал "армии дронов"
© Минобороны УкраиныУдарный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена увеличить боевой потенциал своей "армии дронов".
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 километров.
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"Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас", - заявил Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в РФ все технологические компании Украины должны сфокусироваться на развитии технологий в "military-tech (военные технологии – ред.), чтобы быть еще более инновационными и гибкими".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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