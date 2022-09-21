https://ria.ru/20220921/lavrov-1818457784.html

Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР

Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:07

2022-09-21T16:07

2022-09-21T16:14

в мире

сергей лавров

рафаэль гросси

ван и (политик)

цар

нью-йорк (город)

россия

генеральная ассамблея оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а также президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили журналистам в среду в российской делегации."Ожидаются в том числе встречи с гендиректором МАГАТЭ, главой МИД КНР, президентом ЦАР", - отметили в делегации.Кроме того, запланированы встреча глав МИД ОДКБ, встречи с главой МККК Петером Маурером, главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.

https://ria.ru/20220921/siriya-1818320065.html

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

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