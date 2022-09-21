Рейтинг@Mail.ru
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/lavrov-1818457784.html
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:07
2022-09-21T16:14
в мире
сергей лавров
рафаэль гросси
ван и (политик)
цар
нью-йорк (город)
россия
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_133:0:2941:1579_1920x0_80_0_0_b7d0faf79c662e73cb5f384cb78218b3.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а также президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили журналистам в среду в российской делегации."Ожидаются в том числе встречи с гендиректором МАГАТЭ, главой МИД КНР, президентом ЦАР", - отметили в делегации.Кроме того, запланированы встреча глав МИД ОДКБ, встречи с главой МККК Петером Маурером, главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
https://ria.ru/20220921/siriya-1818320065.html
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html
цар
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807143285_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d2d684acb6cf1a5efd4dcb7507471abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, рафаэль гросси, ван и (политик), цар, нью-йорк (город), россия, генеральная ассамблея оон, оон, магатэ
В мире, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Ван И (политик), ЦАР, Нью-Йорк (город), Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, МАГАТЭ
16:07 21.09.2022 (обновлено: 16:14 21.09.2022)
 
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР

Лавров на Генассамблее ООН встретится с гендиректором МАГАТЭ, главами Китая и ЦАР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а также президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили журналистам в среду в российской делегации.
"Ожидаются в том числе встречи с гендиректором МАГАТЭ, главой МИД КНР, президентом ЦАР", - отметили в делегации.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:18
На полях недели высокого уровня ГА ООН пройдет встреча по Сирии
Кроме того, запланированы встреча глав МИД ОДКБ, встречи с главой МККК Петером Маурером, главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:15Специальная военная операция на Украине
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины
 
В миреСергей ЛавровРафаэль ГроссиВан И (политик)ЦАРНью-Йорк (город)РоссияГенеральная Ассамблея ООНООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала