https://ria.ru/20220921/lavrov-1818457784.html
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:07
2022-09-21T16:07
2022-09-21T16:14
в мире
сергей лавров
рафаэль гросси
ван и (политик)
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нью-йорк (город)
россия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет в рамках Генассамблеи ООН встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, главой МИД КНР Ван И, а также президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили журналистам в среду в российской делегации."Ожидаются в том числе встречи с гендиректором МАГАТЭ, главой МИД КНР, президентом ЦАР", - отметили в делегации.Кроме того, запланированы встреча глав МИД ОДКБ, встречи с главой МККК Петером Маурером, главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
https://ria.ru/20220921/siriya-1818320065.html
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, рафаэль гросси, ван и (политик), цар, нью-йорк (город), россия, генеральная ассамблея оон, оон, магатэ
В мире, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Ван И (политик), ЦАР, Нью-Йорк (город), Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, МАГАТЭ
16:07 21.09.2022 (обновлено: 16:14 21.09.2022)
Лавров на Генассамблее ООН встретится с главами Китая и ЦАР
Лавров на Генассамблее ООН встретится с гендиректором МАГАТЭ, главами Китая и ЦАР