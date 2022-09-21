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Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html
Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации
Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России об объявлении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:07
2022-09-21T14:07
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
мурат кумпилов
россия
украина
сергей шойгу
республика адыгея
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МАЙКОП, 21 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России об объявлении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Кумпилов заявил о всецелой поддержке позиции президента России."Будем в полном объёме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем всё необходимое для защиты наших граждан и нашей страны", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи подчеркнул, что "вместе, сплотившись, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша страна".
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частичная мобилизация в россии, мурат кумпилов, россия, украина, сергей шойгу, республика адыгея
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Мурат Кумпилов, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Республика Адыгея
14:07 21.09.2022
 

Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАЙКОП, 21 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России об объявлении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Кумпилов заявил о всецелой поддержке позиции президента России.
"Будем в полном объёме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем всё необходимое для защиты наших граждан и нашей страны", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Глава Адыгеи подчеркнул, что "вместе, сплотившись, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша страна".
Глава Адыгеи посетил с рабочим визитом Генический район Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:27Республика Адыгея
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииМурат КумпиловРоссияУкраинаСергей ШойгуРеспублика Адыгея
 
 
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