https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html

Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации

Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Глава Адыгеи поддержал решение президента о частичной мобилизации

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России об объявлении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:07

2022-09-21T14:07

2022-09-21T14:07

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

мурат кумпилов

россия

украина

сергей шойгу

республика адыгея

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МАЙКОП, 21 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России об объявлении частичной мобилизации, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Кумпилов заявил о всецелой поддержке позиции президента России."Будем в полном объёме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем всё необходимое для защиты наших граждан и нашей страны", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи подчеркнул, что "вместе, сплотившись, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша страна".

https://ria.ru/20220803/pomosch-1807049004.html

россия

украина

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, мурат кумпилов, россия, украина, сергей шойгу, республика адыгея