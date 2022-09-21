https://ria.ru/20220921/korchunov-1818196074.html

Николай Корчунов: Россия готова к контактам с США по теме Арктики

Николай Корчунов: Россия готова к контактам с США по теме Арктики - РИА Новости, 21.09.2022

Николай Корчунов: Россия готова к контактам с США по теме Арктики

Сотрудничество России и Китая в Арктике носит исключительно мирный, невоенный характер, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:00

2022-09-21T10:00

2022-09-21T10:22

интервью

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арктика

сша

нато

арктический совет

николай корчунов

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Сотрудничество России и Китая в Арктике носит исключительно мирный, невоенный характер, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. В интервью РИА новости дипломат рассказал, чем чревато включение Арктики в зону интересов НАТО, на сколько вырос объем грузоперевозок по Северному морскому пути, а также о том, может ли таяние льдов повлиять на право Москвы на особое регулирование судоходства в этой зоне.– Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сказал, что сотрудничество России и Китая на Крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, и из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. Какова реакция Москвы на это заявление?– Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь, прежде всего, идет о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьезную озабоченность и создает риски для устойчивого развития региона.КНР является наблюдателем Арктического совета и активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими арктическими странами, включая США, Канаду, Данию. При этом объемы инвестиционного сотрудничества Пекина с этими странами по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это еще раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО.Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, что нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность. Включение Арктики в зону интересов НАТО лишь осложняет военно-политическую обстановку в этом регионе, повышает степень конфликтности, формирует в высоких широтах серьезные вызовы для других стран, включая Россию.Россия значительно уступает США и НАТО в целом по количеству военных объектов в Заполярье. При этом мы лишь восстанавливаем военную инфраструктуру на Севере, утраченную после развала СССР. Россия придерживается своих обязательств по сохранению Заполярья в качестве территории низкой военной напряженности, проявляет сдержанность и не размещает иностранные контингенты в своей Арктической зоне.– Планирует ли Россия принять меры по предотвращению угроз для гражданского судоходства в акватории Северного морского пути вследствие возможной активности НАТО в Арктике?– Могу заверить в том, что по военной линии предпринимаются все необходимые меры, которые учитывают возросшую в последние годы активность НАТО в Арктике и позволяют предотвращать угрозы для гражданского судоходства в акватории Северного морского пути.– Как Россия относится к инициативе США учредить должность посла по особым поручениям по Арктике для продвижения своих интересов в регионе? Планирует ли Москва налаживать с ним отношения?– Воздержусь от оценки решения Вашингтона об учреждении должности посла по особым поручениям по Арктике. Очевидно, что это является свидетельством значимости Арктического региона во внешней политике США.Со своей стороны выражаем готовность к конструктивным контактам с представителями всех арктических стран, включая США, в интересах поддержания низкой военно-политической напряженности и обеспечения устойчивого развития Арктического региона.– Согласно внесенному в Государственную думу РФ законопроекту, иностранные военные суда будут обязательно уведомлять Москву по дипломатическим каналам за 90 дней до предполагаемой даты прохода по Северному морскому пути. Считают ли в МИД России перспективной данную инициативу?– Считаю преждевременным давать какие-либо комментарии или оценки на этапе рассмотрения упомянутого законопроекта.– Есть ли понимание, когда будет создано Главное управление Северного морского пути для организации движения по этому маршруту?– Правительством РФ утверждены планы по созданию Главного управления Севморпути, о чем 1 августа 2022 года объявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В настоящее время идет процесс формирования данной структуры. Ее учредителем выступает госкорпорация "Росатом", куда и следует обращаться за уточнением конкретных сроков и других деталей.– Как в процентном соотношении вырос объем грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году? Ведет ли сейчас Россия переговоры с иностранными предпринимателями о новых проектах, в частности, о создании единой транзитной системы контейнерных перевозок по Северному морскому пути? Выросла ли доля иностранных компаний, которые стали чаще пользоваться Севморпутем после изменения традиционных логистических цепочек из-за западных санкций?– Тенденция на увеличение грузопотока по Северному морскому пути наблюдается уже не первый год. В 2021 объем перевозок достиг рекорда, превысив 33,5 миллиона тонн. За первое полугодие 2022 года перевезено более 22 миллиона тонн. Предпринимаются необходимые меры для дальнейшего увеличения этих объемов.Интерес к развитию сотрудничества с Россией в области дальнейшего освоения Северного морского пути проявляют многие государства. Такое взаимодействие играет большую роль в контексте обеспечения бесперебойного функционирования всей мировой экономики. Важность диверсификации морских маршрутов в этом случае не требует доказательств, что подтверждает, в частности, инцидент с блокированием Суэцкого канала в марте 2021 года грузовым танкером Ever Given, вызвавший многодневный коллапс морских перевозок.Отмечу, что в работе по развитию Северного морского пути и арктического судоходства в целом Российская Федерация остается открытой к сотрудничеству со всеми государствами, придерживающимися конструктивного подхода к взаимодействию с нашей страной, в том числе и внерегиональными.– Может ли потепление в Арктическом регионе привести к возникновению новых проблем на трассе Севморпути? И способно ли таяние льдов привести к тому, что Россия потеряет право на особое регулирование плавания в зоне Северного морского пути?– Изменение климата, включая деградацию ледяного покрова, становится повседневной реальностью. При этом по мере таяния льдов открываются новые возможности для судоходства, которые ранее оставались недоступными по причине нерентабельности и высоких рисков безопасности. Права нашей страны на регулирование судоходства по трассам Северного морского пути основываются на прочном международно-правовом фундаменте. Хотелось бы подчеркнуть, что процесс таяния льдов никоим образом не влияет на права и обязанности Российской Федерации как самого крупного арктического государства.– Продолжает ли Россия сотрудничество со странами Арктического региона по вопросам климата и экологии на фоне антироссийского курса руководства ряда западных стран? В частности, остается ли перспектива сотрудничества по подъему затопленных радиоактивных объектов со дна Северного Ледовитого океана?– Российская Федерация, реагируя на известный демарш других арктических стран в марте сего года, приостановила сотрудничество по вопросам климата и экологии. Россию как действующего председателя Арктического совета не устраивает положение дел, при котором не исполняются решения министерской сессии Арктического совета 2021 года в Рейкьявике. Это негативно сказывается на проектах, направленных на сохранение хрупкой арктической экосистемы, развитие научного и регионального взаимодействия, повышение благосостояния жителей всего Арктического региона, включая коренные народы. Что касается подъема затопленных радиоактивных объектов со дна Северного Ледовитого океана, то в настоящее время вопрос участия зарубежных стран в этих проектах не обсуждается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220918/1817687577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/1815174975.html

https://ria.ru/20220912/lsp-1815743482.html

https://ria.ru/20220907/arktika-1815099090.html

https://ria.ru/20220906/ledokol-1814710199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, арктика, сша, нато, арктический совет, николай корчунов