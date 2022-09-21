https://ria.ru/20220921/konkurs-1818431133.html

Финалистов конкурса "Учитель года" в Тюмени ждет познавательная программа

Финалистов конкурса "Учитель года" в Тюмени ждет познавательная программа - РИА Новости, 21.09.2022

Финалистов конкурса "Учитель года" в Тюмени ждет познавательная программа

Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" стартовал в среду в Тюмени, помимо конкурсных испытаний, для учителей в регионе... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

2022-09-21T15:41

тюменская область

общество

александр моор

сергей кравцов

владимир якушев

тюмень

россия

урал

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" стартовал в среду в Тюмени, помимо конкурсных испытаний, для учителей в регионе подготовили большую познавательную программу, заявил на открытии конкурса губернатор Александр Моор.Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в тридцать третий раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт. Среди конкурсантов 85 победителей региональных этапов, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" из Венгрии."Для нас большая ответственность принимать заключительный этап конкурса "Учитель года России". Мы сделали все, чтобы эти несколько дней пребывания на тюменской земле для участников конкурса и команд поддержки были максимально комфортными. Помимо организации конкурсных мероприятий, для наших гостей подготовлена большая познавательная программа. Мы познакомим с историей нашего края, нашей духовной столицей Тобольском. Постараемся сделать так, чтобы волнение от участия в конкурсе минимизировать, чтобы учителя смогли максимально проявить свои творческие и профессиональные способности", – сказал на пресс-подходе Александр Моор.На церемонии открытия конкурсантов приветствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Сергей Кравцов поблагодарил Александра Моора и его команду за достойную организацию финала Всероссийского конкурса "Учитель года" в Тюмени. "Конкурс впервые проходит за Уралом. Уверен, что он пройдет на достойном уровне. Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал все необходимое для этого. Хочу пожелать всем участникам идти вперед. Учитель – это главная профессия на земле", – сказал глава Минпросвещения.

https://ria.ru/20220919/uchitel_goda-1816721779.html

https://sn.ria.ru/20220921/uchitel-1818353312.html

тюмень

россия

урал

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, сергей кравцов, владимир якушев, тюмень, россия, урал, госдума рф, учитель года 2022, социальный навигатор, сн_образование, учитель года россии