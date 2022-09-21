14:46 21.09.2022 (обновлено: 15:41 21.09.2022)
Финалистов конкурса "Учитель года" в Тюмени ждет познавательная программа
Финалистов конкурса "Учитель года России" в Тюмени ждет познавательная программа
Награда конкурса "Учитель года России". Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" стартовал в среду в Тюмени, помимо конкурсных испытаний, для учителей в регионе подготовили большую познавательную программу, заявил на открытии конкурса губернатор Александр Моор.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства учителей в России проходит в тридцать третий раз. Впервые финал проводится за Уралом, для Тюмени это первый опыт. Среди конкурсантов 85 победителей региональных этапов, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" из Венгрии.
19 сентября, 09:00"Учителя года России" назовут в Москве в День учителя
"Для нас большая ответственность принимать заключительный этап конкурса "Учитель года России". Мы сделали все, чтобы эти несколько дней пребывания на тюменской земле для участников конкурса и команд поддержки были максимально комфортными. Помимо организации конкурсных мероприятий, для наших гостей подготовлена большая познавательная программа. Мы познакомим с историей нашего края, нашей духовной столицей Тобольском. Постараемся сделать так, чтобы волнение от участия в конкурсе минимизировать, чтобы учителя смогли максимально проявить свои творческие и профессиональные способности", – сказал на пресс-подходе Александр Моор.
На церемонии открытия конкурсантов приветствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
Сергей Кравцов поблагодарил Александра Моора и его команду за достойную организацию финала Всероссийского конкурса "Учитель года" в Тюмени. "Конкурс впервые проходит за Уралом. Уверен, что он пройдет на достойном уровне. Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал все необходимое для этого. Хочу пожелать всем участникам идти вперед. Учитель – это главная профессия на земле", – сказал глава Минпросвещения.
Другие новости региона читайте здесь>>